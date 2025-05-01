中共43機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機34架次，其中27架逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦8艘、公務船1艘，總計中共43機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天晚間指出，昨天下午2時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時至昨天晚間7時20分，在台灣海峽空域偵獲中共21架次主、輔戰機及無人機，其中16架次逾越中線，部分共機飛行航跡進入台灣西南、東部空域。

國軍於昨天上午8時至昨天下午5時15分，在台灣西南空域偵獲中共10架次主、輔戰機及無人機進入台灣西南空域；另於昨天下午1時50分至昨天下午5時35分在台灣防空識別區（ADIZ）外的北部空域偵獲中共2架次輔戰機，並於昨天上午7時55分至昨天上午11時15分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。