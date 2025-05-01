潛艦預算何時解凍 國防部：須等海測完成

首艘國造潛艦海鯤號去年二月由拖船協助從浮塢船轉入台灣國際造船公司乾塢時，國人就高度關注何時海測，原傳出去年五月就要海測，賴清德政府上任後明確表示以今年四月海測為目標，但迄今已確定跳票。

國防部長顧立雄及海軍都表示，目前應以「達成備便出海的條件」為目標，爭取在九月卅日前完成海上測試。

去年五二○之際，當時主導潛艦計畫的國安會諮委黃曙光在預錄訪問中透露，海鯤艦最快當年五月底可展開海上測試，但到了七月初才離開船塢移泊台船碼頭展開泊港測試時，當時傳出可能九月可出海測試，但海軍解釋要先達到可出海條件，台船方面則強調海測「沒有時間表」。

去年九月立法院開議，二八四○億元潛艦預算成為焦點，顧立雄宣示海鯤艦可在今年三月底、四月初開始進行海測，九月完成、十一月交艦；此後雖然有各種進度不順的消息傳出，但各方均將四月出海視為目標。出身海軍的國民黨立委陳永康曾提醒，原型艦出海測試還有通報、水面水下戒護兵力、水文環境、保險等一連串問題，甚至人員若未經訓練，「連會不會上廁所都是問題」。

今年二月底，傳出海鯤艦泊港測試進度不如預期時，海軍仍堅稱以四月出海為目標。不過三月間，顧立雄鬆口「雖以四月為目標，但確認安全無虞才會展開海測」，四月下旬顧才承認「目前還無法確定日程」。

海軍司令部參謀長邱俊榮表示，立法院去年決議通過後續七艘潛艦預算時，要求必須通過海測並向立法院院會報告後才能動支，若今年九月卅日完成測試就會向立法院提出專案報告。今年預算通過後，雖然凍結了一半預算，但採購計畫還是按原先的規畫實施。

國防部昨也證實，除「潛艦國造後續艦案」必須配合海測完成才能辦理解凍外，其餘遭凍結預算的解凍報告均已在廿四日全數函送立法院，將安排向提案立委充分說明，並視立院議程安排解凍會議。