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海鯤艦被爆進水 專家促海軍說明

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

國造潛艦「海鯤艦」海上測試期程遙遙無期，海軍前顧問郭璽爆料稱船艙進水導致主機故障，船上整合管理系統測試進度僅十分之一，斷言「四月動不了，五月也動不了」，軍事專家則認為海軍應適時說明，不應放任放話及流言。

海軍司令部表示，海鯤艦正執行主要系統聯測與調校以確認達到出海條件，船廠、原廠技師及監造組均依約與驗收標準配合共同測試，實施裝備組件調校，對相關說法不予評論。

據了解，海鯤艦存在管線漏水等問題，但不至於到船艙進水程度，多項裝備不正常仍在調整改正，測試進度需要時間。

郭璽在直播節目中多次爆料，指海鯤艦艙內進水，導致主機故障「根本動不了」。他說海鯤艦的艦船整合載台管理系統（ＩＰＭＳ）應有四千多個檢測點，但至今僅完成四百項，根本不及完成進度的十分之一，且海鯤艦內管線多次破裂進水，導致外國測試團隊停工。

中華戰略學會資深研究員張競表示，潛艦國造案主導核心官員歷經調動更替，曾涉入專案者離任時都應辦理具有法律責任之保密切結程序，但從造艦狀況屢屢遭人對外爆料放話，看來此機制完全無效。

張競指出，造艦工程進度延宕，引起社會關注不令人意外，尤其潛艦國造案啟動至今，所有運作模式與發展軌跡確實是與其他國家造艦歷程差異甚大，特別是特定管道與知情人士經常揭露內幕訊息，讓潛艦國造案變成「超級曝光之絕對機密」，然而執政團隊與國安高層卻看似束手無策、投鼠忌器，檢調司法機構也按兵不動，綠營執政高層是否有甚麼難言之隱？讓人完全無法理解其中玄機。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，海鯤艦若真的有目前傳出的諸多問題，應給海軍充足時間改正解決，國防部應保持目前態度，解決問題後再進行下一步，以免到量產時才發現問題就更難處理。不過他也提醒，各界給海軍充分空間的同時，軍方也應該適時、適度對外界及立法院說明潛艦進度及實際問題情況，才能取信於民。

海軍司令部 海鯤 潛艦國造

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