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測試一拖再拖...海鯤艦遭爆「進水、主機故障動不了」 海軍不評論
國造潛艦海鯤艦原定4月要展開海上測試，不過如今仍遙遙無期。海軍前顧問郭璽爆料指海鯤艦艙內進水，導致主機故障，且船上整合管理系統的測試進度也僅達10分之1。海軍司令部回應表示，海鯤艦正執行主要系統聯測與調校，以確認可達出海條件，對相關說法不予評論。
郭璽日前在直播節目中多次爆料，指海鯤艦艙內進水，導致主機故障「根本動不了」。他更指海鯤艦的艦船整合載台管理系統（IPMS）應有4000多個檢測點，但至今僅完成400項，根本不及完成進度的10分之1，且海鯤艦內管線多次破裂進水，導致外國測試團隊停工。他斷言海鯤艦「4月動不了，5月也動不了」、「6月已經不可能....」
海軍司令部表示，海鯤艦刻正執行主要系統聯測與調校，以確認達到出海條件，船廠、原廠技師及監造組均依約與驗收標準配合共同測試，實施裝備組件調校，對相關說法不予評論。
外界關切海鯤艦何時可出海測試？海軍司令部參謀長邱俊榮日前強調，潛艦是極為關鍵的戰力，涉及很多團隊對系統、機密裝備的測試期程，海軍目前盡最大努力達成備便出海的條件「而非時間」，這才是比較重要的，也希望儘快達成目標。
邱俊榮表示，4月開始海測是一個目標，目前海軍、台船及專業團隊正在進行必要的缺失改正，已經在盡最大努力達成備便出海的條件，目前還是爭取在9月30日前完成海上測試。
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