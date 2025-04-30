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20共機9共艦擾台 無人機繞行東部外海

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本防衛省發布新聞稿，偵獲疑似中共無人機1架從東海方向南下，經與那國島及台灣之間空域後往太平洋飛行（黃線）。圖／日本防衛省
日本防衛省發布新聞稿，偵獲疑似中共無人機1架從東海方向南下，經與那國島及台灣之間空域後往太平洋飛行（黃線）。圖／日本防衛省

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機20架、共艦8艘、公務船1艘持續出海擾台，其中2批疑似無人機繞行我東部外海。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（29）日清晨到今（30）日清晨6時為止，共計偵獲共機20架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中18架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午5時05分到今日凌晨4時10分為止，發現中共戰鬥機及無人機計13架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我北部及西南空域。並有疑似無人機繞經鵝鑾鼻南部往我東部空域。

同時，從昨日上午10時30分至下午4時10分也偵獲1架無人機沿我東部外海24浬線應變區外飛行，航線由防空識別區北端延伸至西南空域台海中線。日本防衛省昨日也發布新聞稿，偵獲疑似中共無人機1架從東海方向南下，經與那國島及台灣之間空域後往太平洋飛行。

另外從昨天上午8時05分到傍晚5時10分，發現共軍轟炸機、輔戰機及無人機計6架次在我西南空域活動。

國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機20架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中18架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機20架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中18架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供

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