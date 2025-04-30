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主持將官晉任 賴總統期勉國軍加強保防安全工作

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天主持5月份將官晉任授階典禮，國防部通資次長室綜合處處長雷詠淇調任通次室資電處長，並晉任為陸軍少將。 圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天主持5月份將官晉任授階典禮，國防部通資次長室綜合處處長雷詠淇調任通次室資電處長，並晉任為陸軍少將。 圖／取自總統府Flickr

賴清德總統今天主持5月份將官晉任授階典禮時表示，中共不斷利用各種滲透行為，意圖竊取台灣的國防機密，破壞國家安全，他希望國軍落實國防安全的核心價值，加強保防安全工作，共同為國家安全築起堅實的防線。

此次將官晉任，2人晉任中將、11人晉任少將。國防部政戰局軍事新聞處長孫立方少將，升任國防部政務辦公室主任並晉任中將；陸軍少將陳俊源升任澎防部指揮官，並晉任中將。國防部通資次長室綜合處處長雷詠淇調任通次室資電處長，並晉任為陸軍少將，雷是陸軍官校女性正期畢業生晉任將官的第一人。

賴總統致詞先向將官和眷屬表達誠摯恭賀，也期待大家以更高標準，為國軍為國家貢獻心力。隨後賴總統表示，當前國際地緣政治局勢變化快速，台灣更面臨威權主義擴張的威脅，除了日益增強的灰色地帶侵擾，中共也不斷利用各種滲透行為，意圖竊取台灣的國防機密，破壞國家安全。

賴總統說，今年3月，他針對台灣面對的國安及統戰威脅，提出17項因應策略，與此同時，官兵警覺的提升也是關鍵。他希望各位將軍都能夠在各單位、部隊以人為本，落實保衛國防安全的核心價值，加強保防安全工作，共同為國家安全築起堅實的防線。

賴總統表示，要努力提升自我防衛能力，政府除了持續進行國防改革、添購新式武器及裝備，也期待將軍們拋棄慣性思維，以更靈活、創新、務實的理念，發揮現代化軍隊的效能，增強整體國防實力。

賴清德總統今天主持5月份將官晉任授階典禮。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天主持5月份將官晉任授階典禮。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天主持5月份將官晉任授階典禮，其中國防部政戰局軍事新聞處長孫立方少將，升任國防部政務辦公室主任並晉任中將。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天主持5月份將官晉任授階典禮，其中國防部政戰局軍事新聞處長孫立方少將，升任國防部政務辦公室主任並晉任中將。圖／取自總統府Flickr

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