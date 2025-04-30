海鯤艦海試靜悄悄…海軍駁跳票 拚這個時間完成

國造潛艦海鯤艦原定四月要展開海上測試，但已近五月，外界質疑是否跳票？海軍司令部參謀長邱俊榮表示，四月開始海測是一個目標，目前海軍、台船及專業團隊正在進行海測前必要的缺失改正，盡最大努力達成備便出海的條件，目前還是爭取在九月卅日前完成海上測試。

海鯤艦傳出系統整合仍有問題。對於跳票的說法，邱俊榮強調，潛艦是極為關鍵的戰力，涉及很多系統、機密裝備的測試期程，海軍目前已經在盡最大努力達成備便出海的條件，這才是比較重要的，也希望盡快達成目標。

對後續潛艦預算解凍，邱俊榮說，立法院去年決議通過後續七艘潛艦預算時，要求必須通過海測並向立法院院會報告後才能動支，若今年九月卅日完成測試後，就會向立法院提出專案報告；今年預算通過後雖然遭凍結一半，但採購計畫還是按原先的規畫實施。另外，軍方爭取對美軍購，傳出海空軍屬意採購的MH-60R反潛直升機及E-2D預警機，被美方以不符合不對稱戰力的理由拒絕出售。海空軍回應表示，海空軍的作戰需求是依照敵情威脅來評估，任何有助於提升戰力的武器裝備，都在整體評估中；在還沒完成建案前，暫不對外說明。