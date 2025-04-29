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軍友社榮譽理事長 廿二度慰勞嵩山雷達站
軍人之友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉，今天與國防部政戰局長陳育琳、空軍副司令王德揚、政戰主任董培倫等人一行，到負責北台灣空防重任的嵩山雷達站，慰勞當地駐防官兵。空軍表示，李棟樑103年接任軍友社，111年卸任轉為榮譽理事長，仍然勤跑偏遠營區慰勞，12年來在今天之前，就已經21度到訪嵩山。
嵩山雷達站位於大屯火山群最北端的竹子山頂，海拔高度1000公尺，是全台最北的高山雷達站。由於地勢高又面迎東北季風，整個冬天幾乎都壟罩在雲霧中。今天雖然放晴，但溫度仍明顯低於平地，並且風大。李棟樑對官兵表示，在高山站台守衛國家，格外辛苦與令人感佩。他希望大家多多保重，在偏遠營區上班，要特別注意保暖，維持身體健康。
離開雷達站時，李棟樑也循慣例，到營區的哨口下車，致贈小禮物給衛兵。事實上，也正是他幾年前這個舉動，讓隨同前往的軍方高層注意到，當地衛兵值勤環境過度簡陋，根本難以遮風蔽雨，因而興建了具有暖氣的哨所。
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