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海鯤號4月海試跳票 白委：影響後續艦預算解凍進度

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣首艘國造潛艦「海鯤號」原訂4月海測，海軍司令部今天間接證實無望。記者劉學聖／攝影
台灣首艘國造潛艦「海鯤號」原訂4月海測，海軍司令部今天間接證實無望。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤艦預定4月海測，海軍司令部參謀長邱俊榮中將今天間接證實無望，民眾黨立委林憶君表示，朝野黨團先前都有提案，需待通過海測才能動用後續艦預算，如今仍未開始進行海測甚至「跳票」，顯見潛艦國造進度嚴重落後，勢必影響後續預算解凍進度。

國防部今天舉行例行記者會，針對海鯤艦4月海測時間點「跳票」，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，4月開始海測是一個目標，潛艦是極為關鍵的戰力，涉及團隊對系統和精密裝備測試期程，海軍已經盡最大努力，朝向備便出海條件的目標努力，而非以時間為主要考量。

林憶君透過新聞稿表示，按照國防部原訂期程規畫，海鯤號應該要在今年4月開始進行海測，立法院朝野黨團也都有提案，需待通過海測才能動用後續艦預算，如今卻仍未開始進行海測甚至「跳票」，證明朝野立委當初質疑有理，潛艦國造進度嚴重落後，勢必將影響後續預算解凍進度。

林憶君指出，國防部長顧立雄先前在立法院答詢時坦言，我國首次國造潛艦「過程中會有一些缺失亟需改正」，至於目前是否有確認哪些缺失問題需要改正，顧立雄卻僅回應「相關內容涉及機敏不適合公開說明」。

林憶君說，潛艦國造是我國國防自主的重要大事，而讓國人清楚了解建案進度，更是國防部責無旁貸的責任，應該讓人民清楚知道相關執行期程，而非給一個模稜兩可的規劃，導致原定海測與交艦日期變得遙遙無期。

林憶君強調，為了捍衛中華民國台灣的國家安全，民眾黨絕對百分之百支持國防自主，前提是預算必須讓國會有效監督，期盼國軍能夠用更安全、務實與科學的態度，完善第一艘自製國造潛艦的抗敵能力，同時確保中華民國的建軍品質。

國防部 海軍司令部 潛艦國造

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