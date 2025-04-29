快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

台幣匯率被美國盯上？ 卓揆：已有準備未來是重大挑戰

會見美軍前印太司令 賴總統：持續提升台灣防衛能力

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見「國家亞洲研究局（NBR）訪團」時表示，期盼持續促進台美間的國家安全、產業合作，提升雙方的經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見「國家亞洲研究局（NBR）訪團」時表示，期盼持續促進台美間的國家安全、產業合作，提升雙方的經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見「國家亞洲研究局（NBR）訪團」時表示，期盼持續促進台美間的國家安全、產業合作，提升雙方的經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱。率領NBR訪團的美軍前印太司令阿基里諾（John Aquilino）表示，台灣的「全社會防衛韌性」工作進程令人深受鼓舞。

賴總統致詞時表示，阿基里諾在美國印太司令任內就非常關心台海議題。而「國家亞洲研究局」則對區域安全議題有許多研究和分析。因為大家的專業貢獻與努力，讓國際社會更加理解台灣在印太區域、乃至全球民主發展所扮演的角色，他要表達最由衷的感謝。

賴總統指出，台灣站在全球民主防線的最前線，身處「第一島鏈」的重要戰略位置，我們積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，並跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維護區域的和平穩定。

賴總統表示，這個月初，他宣布提升志願役勤務及戰鬥部隊的加給。政府也會持續推動國防改革、國防自主，接下來，還會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上，持續提升台灣的自我防衛能力，展現守護民主自由的決心。

賴總統說，在「台灣關係法」立法46周年的時刻，感謝美國政府多年來持續對台軍售，強化台美夥伴關係。相信除了軍事交流合作，台灣和美國能打造更緊密的經貿關係，提升彼此的經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱。他期待在大家持續的協助下，能夠促進台美之間的國家安全、產業合作，讓台美關係更上層樓。

阿基里諾表示，這是他在5個月內第二度造訪，對於賴總統的領導力，以及為保護台灣、守護台灣人民所採取的行動，深感敬佩。阿基里諾說，他看到相關部會努力推動台灣的「全社會防衛韌性」，以發揮威懾力量，工作進程也令人深受鼓舞。

阿基里諾表示，台灣蓬勃發展的民主對於此區域的和平穩定至關重要，他將持續與國家亞洲研究局共同提供支持，「國家亞洲研究局」會長麥威爾（Michael Wills）及其團隊對於台灣和美國而言是寶貴的資產，有助於持續深化雙邊緊密關係，及確保此區域的和平穩定。

台美關係 國防預算 賴清德

延伸閱讀

接見模範勞工移工 總統：安定就業市場降關稅衝擊

見前美軍印太司令 賴總統談持續提升台灣自我防衛

美軍在葉門損失慘重 近7週折損7架死神無人機

朱立倫喊罷免賴總統 張麗善：對領導人最大的諷刺

相關新聞

海鯤號4月海試跳票 白委：影響後續艦預算解凍進度

國造潛艦原型艦海鯤艦預定4月海測，海軍司令部參謀長邱俊榮中將今天間接證實無望，民眾黨立委林憶君表示，朝野黨團先前都有提案...

會見美軍前印太司令 賴總統：持續提升台灣防衛能力

賴清德總統今天接見「國家亞洲研究局（NBR）訪團」時表示，期盼持續促進台美間的國家安全、產業合作，提升雙方的經濟韌性，並...

江浙菜、眷村菜加新元素 海軍打造四海一家獨特主廚菜單

海軍司令部向立法院提出左營「四海一家」營運改善報告，表示已聘得知名主廚，要以有新元素的江浙菜、眷村菜，讓四海一家「如同想吃酸菜白肉鍋，就想到左營劉家酸菜白肉鍋及其獨家芝麻醬」，藉以在大高雄地區打響四海一家餐廳品牌形象。

共艦列隊通過澎湖外海？ 國防部否認

日前澎湖傳出有漁民發現解放軍軍艦列隊通過台海中線以東海域，國防部今天澄清，27日當天有14艘各式中共船艦在台海周遭，不過並沒有以編隊方式通過台海中線。另一方面，520賴總統就職將滿周年，國防部強調，共軍的威脅始終存在，國軍仍舊堅守崗位，掌握應處各種徵候。

美拒售E-2D預警機及MH-60R反潛機？ 軍：依敵情暫不說明

軍方爭取對美軍購，不過傳出海空軍屬意採購的MH-60R反潛直升機以及E-2D預警機，被美方以不符合不對稱戰力的理由拒絕出售。海空軍回應表示，海空軍的作戰需求是依照敵情威脅來評估，任何有助於提升戰力的武器裝備，都在整體評估中，在還沒完成建案前，暫不對外說明。

國軍福利站縮小店面求生 賣「大兵」自有品牌殺出血路

國防部函立法院「福利站經營策略改善」書面報告指出，國軍設立在民間的福利站，為求生存，現陸續將各賣場縮小到如同便利店，淘汰475項業績不盡理想的商品，同時發展國軍自有「大兵品牌」麵包、礦泉水、衛生紙等，提高消費者對國軍福利總處品牌認同度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。