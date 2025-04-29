江浙菜、眷村菜加新元素 海軍打造四海一家獨特主廚菜單

海軍司令部向立法院提出左營「四海一家」營運改善報告，表示已聘得知名主廚，要以有新元素的江浙菜、眷村菜，讓四海一家「如同想吃酸菜白肉鍋，就想到左營劉家酸菜白肉鍋及其獨家芝麻醬」，藉以在大高雄地區打響四海一家餐廳品牌形象。

海軍司令部在告中表示，四海一家主要以服務、非營利為目的，是高雄左營地區碩果僅存的庭園式餐廳，希望提供國軍官兵、榮民、與國防事務有關人員及地區民眾優質、溫馨且具傳統眷村口味的餐飲服務。近年來受新冠肺炎疫情、兵役轉型及部隊加菜方式改變等影響，營運剩餘相較往年明顯減少，2021年因受新冠肺炎疫情影響，虧損近530萬元。

司令部說，海軍數年前已核定四海一家未來營運策略，希望透過結合軍事及眷村文化觀光、推廣口碑行銷、周邊社區優惠推廣、眷村文化園區與左營高爾夫球場優惠結盟，強化婚宴菜色場地設計等策略作為，提升餐廳營運績效。現經主動積極對外宣傳，爭取國軍官兵、榮民及民眾赴餐廳部消費，整體營運已擺脫過往陰霾，剩餘呈現穩定成長。

海軍司令部表示，四海一家過去如同是左營地區海軍官兵及民眾的廚房，但隨整體經營環境改變，四海一家必須走出左營地區，不能拘泥於過往傳統風光，否則將隨時代的腳步淘汰。海軍司令部說，廚師團隊是餐廳經營能否成功的關鍵之一。四海一家日前敦聘曾於高雄市某知名餐廳任職的主廚加入廚師陣容，可大幅提升餐廳餐飲研發及烹飪能力。

海軍司令部說，將由這名主廚帶領廚師團隊，精進烹飪技巧，透過不同食材的轉化，提升既有菜色的精緻及美味度，如文私豆腐羹、香酥鴨等，並將以江浙菜、眷村菜為菜色基底，加入新鮮元素，研發具四海一家獨特風格的主廚推薦菜單，並賦予其菜色故事性及飲食儀式感。如同想吃酸菜白肉鍋，就想到左營劉家酸菜白肉鍋及其獨家芝麻醬，藉以在大高雄地區打響四海一家餐廳品牌形象。

海軍司令部也說，高雄市政府為帶動茄萣、橋頭、左營等濱海地區產業及觀光發展，規劃「濱海聯外道路開闢工程、簡稱新台17線，預於2028年12月完工，新闢道路將通過四海一家外圍，勢必大幅帶動地區人潮流動及經濟發展。海軍參考這項重要交通環境改變，正審慎評估四海一家委商經營的可行性。