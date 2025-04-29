軍購預警機與反潛機受阻？軍方：完成建案前不說明
媒體報導，空軍欲對美軍購E-2D預警機、海軍欲對美軍購MH-60R反潛直升機，均被美方以不符「不對稱戰力」拒售。海、空軍今天表示，相關武器裝備需求，均是依敵情威脅規劃，完成建案程序前，不對外公開說明。
國防部今天召開例行記者會，媒體關切購E-2D預警機、MH-60R反潛直升機等裝備的採購傳被美國拒絕。
對於軍購E-2D預警機，空軍司令部計畫處處長江元琦少將表示，相關武器裝備需求，都是依照未來敵情威脅規劃，任何有助提升戰力的裝備，空軍會依據戰力指導和實際需求，透過各項會議和美國意見交換，並藉由對美交流管道爭取，但在完成預算程序前，援例不對外說明。
至於HH-60W戰鬥搜救直升機的採購，江元琦說明，關於全天候搜救直升機的採購規劃，都是依照未來敵情威脅進行規劃，「目前都在規劃中」，還沒完成建案程序及獲得預算前，援例不對外說明。
針對採購MH-60R反潛直升機，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海軍作戰需求是依據威脅來評估空中反潛戰力的建置和提升，面對灰色地帶侵擾、海上監偵、海上交通線維護等任務，反潛直升機具備機動、大範圍搜索的能力，海軍有其需求，有關新的反潛直升機籌獲與現役機種性能提升等，海軍都在整體評估作業，在完成建案程序前，援例不對外公開說明。
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