快訊

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

台灣東部海域13時46發生規模4.5地震 3縣市有感

提升國防自主 中科院6月辦無人艇公開性能展示

中央社／ 台北29日電

為提升國防自主能力與促進產業發展，知情人士證實，中科院將於6月中旬於蘇澳外海舉辦水面無人艇公開展示，並廣邀國內外廠商共同參與，展示各家無人艇的性能，並提供軍方、海巡署等潛在客戶蒐集各家無人艇展示數據。

知情人士表示，無人艇近年來在海上各領域中展現出高度潛力，任務執行的效能及適用範圍與訂定的規格及性能相關。為推動水面無人載具（USV）技術發展及了解國內外廠家的USV產品性能，中科院規劃6月中旬於蘇澳外海舉辦水面無人艇公開展示。

據了解，本次無人艇公開展示的技術項目區分靜、動態兩個階段，首先由國內外各參展廠商以影片與書面資料，使各界瞭解產品特性；靜態展覽結束後，隨即執行遙導控距離、光電目獲影像、任務酬載、導引操控、數位保護及陸上機動能力等6項動態展示，中科院將依展示結果評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人艇優化規格參考，確保後續無人艇性能符合作戰需求。

知情人士說明，中科院將參照參展廠商展示數據，開發無人艇公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配不同需求的任務酬載模組（如巡邏、搜救、環境監測、物流等），進一步提升無人艇應用彈性及通用性，以達軍民通用及快速量的成效。

知情人士表示，中科院的國防研究團隊將持續深化無人載具技術發展與研究，結合自主航行、智慧決策及AI功能，全面提升無人載具在複雜海域中的路徑規劃與環境感知能力，並透過AI技術優化資料處理、航行判斷及任務執行效率，使無人艇能即時應對多變的環境及任務需求，未來將持續推動無人艇於國防及民生領域的發展，提升台灣在全球無人艇技術領域及產業競爭力。

AI 中科院 國防 無人機 載具

延伸閱讀

桃園陽明高中多元教學 獲全民國防教育貢獻獎

元晶 太陽能轉單來了

雷虎自殺式無人快艇亮相 聲稱3特點超出中科院要求標準

李文忠拉73退將挺自己 顧立雄：國防院處置公正客觀

相關新聞

江浙菜、眷村菜加新元素 海軍打造四海一家獨特主廚菜單

海軍司令部向立法院提出左營「四海一家」營運改善報告，表示已聘得知名主廚，要以有新元素的江浙菜、眷村菜，讓四海一家「如同想...

共艦列隊通過澎湖外海？ 國防部否認

日前澎湖傳出有漁民發現解放軍軍艦列隊通過台海中線以東海域，國防部今天澄清，27日當天有14艘各式中共船艦在台海周遭，不過並沒有以編隊方式通過台海中線。另一方面，520賴總統就職將滿周年，國防部強調，共軍的威脅始終存在，國軍仍舊堅守崗位，掌握應處各種徵候。

美拒售E-2D預警機及MH-60R反潛機？ 軍：依敵情暫不說明

軍方爭取對美軍購，不過傳出海空軍屬意採購的MH-60R反潛直升機以及E-2D預警機，被美方以不符合不對稱戰力的理由拒絕出售。海空軍回應表示，海空軍的作戰需求是依照敵情威脅來評估，任何有助於提升戰力的武器裝備，都在整體評估中，在還沒完成建案前，暫不對外說明。

國軍福利站縮小店面求生 賣「大兵」自有品牌殺出血路

國防部函立法院「福利站經營策略改善」書面報告指出，國軍設立在民間的福利站，為求生存，現陸續將各賣場縮小到如同便利店，淘汰475項業績不盡理想的商品，同時發展國軍自有「大兵品牌」麵包、礦泉水、衛生紙等，提高消費者對國軍福利總處品牌認同度。

海鯤艦四月海測跳票 海軍：盡最大努力達成出海條件

國造潛艦海鯤艦原定4月要展開海上測試，眼看已經要5月，是否已經跳票？海軍司令部參謀長邱俊榮表示，4月開始海測是一個目標，目前海軍、台船及專業團隊正在進行海上測試前必要的缺失改正，已經在盡最大努力達成備便出海的條件，目前還是爭取在9月30日前完成海上測試。

27共機10共艦擾台多批共機西南空域活動 國軍嚴密監控

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機27架、共艦9艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。