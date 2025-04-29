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國防大學將參加無人機賽 挑戰無衛星導航多目標偵蒐

中央社／ 台北29日電

為強化國軍無人機領域自主發展，國防大學今天表示，將參加第二屆國防應用無人機挑戰賽，挑戰「無衛星導航系統環境執行多目標偵蒐」技術，盼透過產學交流與師生合作，強化無人機自主作戰技術的研發與應用。

國防部今天召開例行記者會，主題為「114年軍校盃網路安全競賽」暨「國防大學參加第二屆國防應用無人機挑戰賽」說明，由國防大學理工學院院長崔怡楓報告。

崔怡楓表示，114年軍校盃網路安全競賽於5月22、23日舉行，邀請陸、海、空軍軍官學校，警察大學、陸軍專科學校、空軍航空技術學院、國防大學管理學院及理工學院參賽，活動分為培訓營及實機競賽。

崔怡楓說明，培訓營包含網路安全綜合課程及實機課程訓練，實戰對抗賽活動採2階段進行，第一階段將網路安全理論及實作綜合設計成任務場景，參賽隊伍依任務引導方式進行奪旗（capture the flag）闖關競賽。

崔怡楓表示，第二階段則依據競賽主題設計對應的網路靶場環境（cyber range），由各參賽隊伍接管後達成各項競賽主題目標以獲取分數，並邀請資安領域專家擔任裁判進行評分及指導。

針對國防大學參加第二屆國防應用無人機挑戰賽，崔怡楓指出，這次挑戰賽主題為「無衛星導航系統（Global Navigation Satellite System, GNSS）環境執行多目標偵蒐」，模擬無人機受到干擾無法使用GNSS，在不使用第一人稱主視角（FPV）操作時，無人機能於未知環境進行自主飛行與偵蒐，並獲取包含數量、位置等目標資訊。

崔怡楓說明，挑戰技術包含「無GNSS自主導航」、「自主飛行與動態路徑規劃」及「機載目標物偵蒐、AI影像辨識與定位」等，參賽技術重點包含航位推算技術、精準辨識技術、目標定位技術等3項。

至於無人機在何種情況會運用「無GNSS自主導航」，崔怡楓以去年0403花蓮地震搜救為例說，在山谷裡的搜救因無法使用衛星導航，必須使用其他方式導引無人機。

針對國防大學參賽所使用的無人機款式，國防大學理工學院國防科學研究所長李彥宏表示，這次參賽主題需要學界和廠商合作，並扶持國內無人機廠商，因此無人機都是由廠商提供，所採用的無人機為4軸、軸距680公釐，並搭配國防大學自己研發的驗算模組進行競賽。

國防大學 無人機 網路 衛星導航

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