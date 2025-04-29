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理院教授涉與中國合作 國防大學：已註銷審委身分

中央社／ 台北29日電

國防大學理工學院教授葛明德涉嫌私下開公司與中國技術合作，竟傳出仍被校方推薦擔任國防先進科技審議委員。國防大學今天表示，審查作業不夠嚴謹，沒有剔除有案在身的葛明德，目前已將葛明德的委員身分註銷。

國防大學理工學院教授葛明德涉嫌私下開公司與中國技術合作，桃園地檢署3月指揮搜索國防大學理工學院及葛明德住處等地、帶回10人訊問，訊後將葛明德依詐欺罪嫌以新台幣5萬元交保候傳。

國防部今天召開例行記者會，媒體關切葛明德竟被國防大學推薦成為「先進科技研究技術組審議委員」一事。

國防大學理工學院院長崔怡楓少將說明，葛明德被聘為國防部國防先進科技審議組委員一事，審議組委員是屬於專家人才資料庫，每2年更新一次，新的2年於今年5月1日開始，這次審查續任資格不夠嚴謹，僅審查相關人員是否有停職或退休，沒有把「有案在身」的葛明德從委員清單剔除，目前已將葛明德的委員身分註銷，並從專家人才資料庫剔除。

媒體另關切，昇銳電子涉嫌從中國進口監視器主機等零件組裝後，貼上「台灣製造」標籤後出售，是否會導致國軍有採用昇銳電子的監視器，發生情資外洩的情況。

通次室資安暨網戰整備處副處長張克勤上校表示，國防部資通電軍指揮部在檢查時就發現問題，也回報國安與檢調單位，而檢調經確認後發現昇銳公司屬於貼牌這部分的產品，國防部在接獲情資後針對各單位盤點，經確認國軍所採購昇銳的設備，均沒有在民網環境下架設，也同步阻絕回連IP，後續會依期程逐步汰除。

張克勤說明，國軍採專網專用，跨網不能介接，國防部也設置資安防護管理中心，監控異常連線，如果發現有異常狀況會通報及處置。

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