共艦列隊通過澎湖外海？ 國防部否認

日前澎湖傳出有漁民發現解放軍軍艦列隊通過台海中線以東海域，國防部今天澄清，27日當天有14艘各式中共船艦在台海周遭，不過並沒有以編隊方式通過台海中線。另一方面，520賴總統就職將滿周年，國防部強調，共軍的威脅始終存在，國軍仍舊堅守崗位，掌握應處各種徵候。

日前澎湖傳出有漁民發現3艘解放軍軍艦列隊出現在台海中線以東的澎湖周邊海域，據目擊漁民描述，疑似科研公務船及電子偵察艦，位置約在七美西南海域附近。

國防部情次室情研中心副主任胡中華上校表示，經過查證，27日當天共艦並沒有以編隊方式通過台海中線，他指出，當天確認有14艘各式中共船艦在台海周遭，國軍運用聯合情監偵手段全程掌握，並以海空軍兵力嚴密監控應處。

另一方面，520賴總統就職周年將屆，共軍是否將再升高台海軍事壓迫？胡中華表示，中共對我方的威脅一直存在，不會因為人員、政黨、時間或事件就消失，國軍仍舊堅守崗位，運用各種聯合情監偵手段，掌握敵情徵候、運用海空兵力妥適應處。

此外，日前美軍神盾驅逐艦勞倫斯號通過台海，美軍印太司令部僅被動回應媒體詢問，我方的始終保持沉默，外媒關切我方的訊息揭露方式出現改變？胡中華說，台灣海峽是國際海域，任何國家以符合國際條約的方式自由航行通過，都屬於常態行為，我方不會特別公布，如果友盟國家有再特別說明，我方也會配合。