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見前美軍印太司令 賴總統談持續提升台灣自我防衛

中央社／ 台北29日電

總統賴清德今接見國家亞洲研究局（NBR）訪團時表示，台灣持續推動國防改革、國防自主，這個月初他宣布提升志願役勤務以及戰鬥部隊加給，之後會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP的3%以上，持續提升台灣的自我防衛能力，展現守護民主自由的決心。

賴總統今天在總統府接見由前美軍印太司令阿基里諾（Admiral John Aquilino）率領的國家亞洲研究局（NBR）訪團。

賴總統致詞指出，阿基里諾在美國印太司令任內就非常關心台海議題，國家亞洲研究局則對區域安全議題有許多研究與分析，讓國際社會更加理解台灣在印太區域及全球民主發展所扮演的角色，他要向訪賓表達由衷感謝。

總統說明，台灣站在全球民主防線的最前線，身處第一島鏈的重要戰略位置，除了積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，並且跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維護區域的和平穩定。

賴總統表示，本月初他宣布提升志願役勤務以及戰鬥部隊的加給，政府也會持續推動國防改革、國防自主，接下來還會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP的3%以上，持續提升台灣的自我防衛能力，展現守護民主自由的決心。

總統解釋，在台灣關係法立法46週年的時刻，感謝美國政府多年來持續對台軍售，強化台美夥伴關係，他深信台美除了軍事交流合作，也能打造更緊密的經貿關係，提升彼此經濟韌性，並做為區域安全的重要支柱。

阿基里諾隨後致詞表示，這是他在5個月內第2次造訪台灣，印象非常深刻，他很欽佩賴總統的領導力與行動，保護台灣這座島嶼及守護台灣人民。

阿基里諾強調，台灣推動全民社會防衛韌性，增加嚇阻力量，讓他印象非常深刻；他說，台灣蓬勃發展的民主對整個區域的和平穩定至關重要；他和國家亞洲研究局會繼續支持台灣，維繫台美間的緊密關係，確保區域的和平與穩定。

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