美拒售E-2D預警機及MH-60R反潛機？ 軍：依敵情暫不說明

軍方爭取對美軍購，不過傳出海空軍屬意採購的MH-60R反潛直升機以及E-2D預警機，被美方以不符合不對稱戰力的理由拒絕出售。海空軍回應表示，海空軍的作戰需求是依照敵情威脅來評估，任何有助於提升戰力的武器裝備，都在整體評估中，在還沒完成建案前，暫不對外說明。

賴清德總統宣示要提高國防預算達GDP的3%，各軍種也擬妥對美軍購清單，不過傳出海空軍屬意採購的MH-60R反潛直升機以及E-2D預警機，被美方以不符合不對稱戰力的理由再次拒絕出售。傳出海空軍可能調整採購需求，海軍將爭取現役S-70C（M）-1/2反潛直升機的升級計畫，空軍則將把HH-60W戰鬥搜救直升機列為優先採購清單。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海軍的作戰需求是依照威脅來評估整個空中反潛戰力的建置和提升，包含現在面對的灰色地帶侵擾、海上監偵及海上交通線的維護等，反潛直升機具高機動性，可大範圍搜索，海軍的確有這方面需求，有關新直升機的籌獲或現役機種可能的性能提升，海軍目前都在整體評估中，在還沒完成建案程序和獲得預算前，暫不對外說明。

空軍司令部計畫處長江元琦少將表示，任何有助於提升戰力的武器裝備，都會透過各項會議與美方交換意見，透過各式對美交流管道爭取供售。空軍也會持續依照國防戰略指導，推展對美軍購事務。

對於HH-60W的採購，江元琦重申所有採購規劃都是依照敵情威脅來規劃，目前仍在規劃中，還沒完成建案程序及獲得預算前，援例不對外說明。