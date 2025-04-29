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國軍福利站縮小店面求生 賣「大兵」自有品牌殺出血路

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部函立法院「福利站經營策略改善」書面報告指出，發展國軍自有「大兵品牌」麵包、礦泉水、衛生紙等，提高消費者對國軍福利總處品牌認同度。記者洪哲政/攝影
國防部函立法院「福利站經營策略改善」書面報告指出，發展國軍自有「大兵品牌」麵包、礦泉水、衛生紙等，提高消費者對國軍福利總處品牌認同度。記者洪哲政/攝影

國防部函立法院「福利站經營策略改善」書面報告指出，國軍設立在民間的福利站，為求生存，現陸續將各賣場縮小到如同便利店，淘汰475項業績不盡理想的商品，同時發展國軍自有「大兵品牌」麵包、礦泉水、衛生紙等，提高消費者對國軍福利總處品牌認同度。

國防部福利總處表示，國軍福利站經營困境，觀察連續虧損的站點，都因原鄰近眷村搬遷致原客群流失，業績及來客數大不如前，且福利站服務對象限定為軍、榮眷屬等特定會員，加上多數零售商以價格戰及廣告的行銷手法擴展能見度、官兵消費習慣改變等因素，肇成收支失衡窘況。

福利總處表示，為改善營運，國軍福利站已開辦電子商務等服務，並致力開發自有品牌福利品，與知名廠商合作，推出大兵品牌麵包、礦泉水、衛生紙等，控管品質及合理價格，優惠官兵榮眷並藉優化商品包裝，強化消費者對福利站品牌認同度，提升曝光率。另也積極土地活化以招商租賃、推動網路訂購及宅配等配套措施，希望有效增加會員購物意願及提升業績收入。

而考量賣場逐漸縮小，並檢討營運不佳站點。針對業績不盡理想的商品，直接淘汰457項商品直接公告並於合約到期後不再續約；針對未達合約標準業績商品，提供廠商以有條件的申覆方式，若廠商同意明年度以型錄刊登或辦理促銷提高銷售業績，則同意予以保留。

國防部所屬福利站必須持軍榮民眷得申辦的會員卡或已登記會員的電話消費，區隔消費者。

品牌 國軍 國防部 榮民

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