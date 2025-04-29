海鯤艦四月海測跳票 海軍：盡最大努力達成出海條件

國造潛艦海鯤艦原定4月要展開海上測試，眼看已經要5月，是否已經跳票？海軍司令部參謀長邱俊榮表示，4月開始海測是一個目標，目前海軍、台船及專業團隊正在進行海上測試前必要的缺失改正，已經在盡最大努力達成備便出海的條件，目前還是爭取在9月30日前完成海上測試。

國造潛艦海鯤號原訂四月要展開海上測試，不過眼見四月即將結束仍不見動靜，目前傳出系統整合仍有問題，未來海上測試時程是否一路延宕？邱俊榮中將表示，台船是這次海鯤艦的主要造船廠，海軍、造船廠和專業技監團隊現在共同正針對海上測試前必要的缺失改正，要確認達到最後測試條件後，才會實際執行出海。

邱俊榮說，當初訂定4月開始進行海測就是一個目標的設定，這個目標設定必須在去年就開始，才能在海上安全評估確認、必要裝備備便條件等各個管制節點都符合條件。目前正在做系統調校及測試，原定以4月為目標，不過現在會極力以達成海測條件為海軍的主要目標。

媒體追問這是否代表4月海測的目標確定跳票？邱俊榮指出，4月開始海測是一個目標，對於跳票的說法，他強調潛艦是極為關鍵的戰力，涉及很多團隊對系統、機密裝備的測試期程，海軍目前已經在盡最大努力達成備便出海的條件而非時間，這才是比較重要的，也希望儘快達成目標。

對於後續的潛艦預算解凍，邱俊榮說，目前還是朝今年9月30日前完成海上測試為目標，在達成海上測評後，才會到立法院向院會報告預算後解凍。

不過若到9月30日以後提解凍，是否等於拖延到下一個年度預算的審議會期？邱俊榮說，立法院去年決議通過後續7艘潛艦預算時，要求必須通過海測並向立法院院會報告後才能動支，若今年9月30日完成測試後，就會向立法院提出專案報告，達到付款條件就會付款，今年預算通過之後雖然凍結了一半預算，但採購計畫還是按原先的規劃實施，等測試結束後就希望可以在下半年達到履約付款的條件。

另一方面，關於今年度國防部各項預算的解凍進度，國防部發言人孫立方表示，國防部在嚴峻敵情威脅下，所有建軍備戰訓練工作一刻都不能停，對於凍結的預算，國防部是配合行政院的要求，在第一時間儘速完成相關報告的整備，同時也配合行政院與立法院的審議期程，送交立法院處理。