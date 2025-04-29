快訊

公幼海嘯／招生開跑遇多重夾殺 有公幼整班找不到學生

NBA／關門戰痛宰熱火55分！騎士秋風掃落葉強勢挺進第二輪

整理包／八家金控股東會紀念品大PK！不鏽鋼杯、調味罐、帆布袋等好物一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

27共機10共艦擾台多批共機西南空域活動 國君嚴密監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機27架次、共艦9艘及公務船1艘在台海周邊活動。這27架次共機均曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機27架次、共艦9艘及公務船1艘在台海周邊活動。這27架次共機均曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機27架、共艦9艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（28）日清晨到今（29）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦9艘及公務船1艘在台海周邊活動。這27架次共機均曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時25分到11時30分為止，發現中共戰鬥機2架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我北部空域。

同時，從昨天清晨6時30分到晚間8時55分，發現共軍戰鬥機、轟炸機、輔戰機及直升機計25架次集中在我西南空域活動。

共軍 台海 國軍 國防部 戰機 海峽中線 飛彈

延伸閱讀

美日沖繩空戰演習 中共電偵機、無人機監控

19共機9共艦出海擾台 軍方嚴密監控

11共機10共艦出海擾台 軍方監控戒備

15共機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

相關新聞

27共機10共艦擾台多批共機西南空域活動 國君嚴密監控

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機27架、共艦9艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

女青年大隊／被關10年、送綠島 因孫立人案遭軍方刑求

孫立人在國共內戰末期，首創女青年大隊，第一期隊員離鄉背井來到台灣，不少人遭遇不幸。其中多名隊員與隊職官在孫立人案爆發前遭牽連，受到軍方刑求，甚至送去綠島管訓，另外還有部分女青隊員與隊職官因政治牽連遭到關押，有些人甚至長達10年。這段不堪聞問的難堪歷史，成了國防部希望隱匿的一段女青年大隊過往。...

獨／首位陸官女性正期升少將 雷詠淇接任通次室資戰處長

國防部通次室通信資源綜合處處長雷詠淇上校 ，將於5月1日晉升少將，接任通次室資戰處少將處長。她是陸軍官校陸官女性正期生中...

解放軍14艘軍艦擾台 澎湖漁民目擊3艦「列隊」經過澎湖

美國海軍柏克級驅逐艦勞倫斯號23日通過台灣海峽後，昨天傳出有漁民發現3艘解放軍軍艦列隊出現在澎湖周邊海域，與國防部今上午...

勇鷹高教機飛行噪音 居民頭痛

國防部委託漢翔公司生產的66架「勇鷹」高教機陸續交機，近日機場附近居民發現，新型高教機飛行噪音比舊型高教機AT-3大很多...

政戰將官創紀錄 孫立方接國防部「大總管」

國防部軍事發言人孫立方將於下月底少將屆齡，國防部長顧立雄決定將其晉升為中將，接國防部政務辦公室主任，創下國防部「大總管」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。