27共機10共艦擾台多批共機西南空域活動 國君嚴密監控

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機27架、共艦9艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（28）日清晨到今（29）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦9艘及公務船1艘在台海周邊活動。這27架次共機均曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時25分到11時30分為止，發現中共戰鬥機2架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我北部空域。

同時，從昨天清晨6時30分到晚間8時55分，發現共軍戰鬥機、轟炸機、輔戰機及直升機計25架次集中在我西南空域活動。