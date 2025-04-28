獨／首位陸官女性正期生少將 雷詠淇接任通次室資戰處長

面對不成比例的共軍潛艦威脅時，無人潛艇、無人水下載具，是不是另一種非對稱作戰策略？若是無人潛艇加上AI導控技術，能不能提升軍用實質戰力？ 資深記者洪哲政由已結案的中科院慧龍專案看出端倪，而且看到台灣與歐美研發水下智慧型無人載具最大鴻溝。

2025-04-28 07:30