獨／首位陸官女性正期生少將 雷詠淇接任通次室資戰處長
國防部通次室通信資源綜合處處長雷詠淇上校 ，將於5月1日晉升少將，接任通次室資戰處少將處長。她是陸軍官校陸官女性正期生中第一位女性少將。
雷詠淇畢業於陸軍官校87年班，當年是第一屆陸官女性正期生，以第2名優秀成績畢業。她擁有國防管理學院資源管理研究所碩士93年班、國防大學陸軍學院100年班、國管院戰略班103年班等指參及學歷。現就讀國立台灣師範大學東亞所博士班3年級。
雷詠淇在軍中歷任陸軍226師、關指部通資連連長、資電部中隊長、陸軍75資電群指揮官、資通電軍資通三大隊大隊長、陸軍八軍團通資組組長等職務。現任國防部通次室通信資源綜合處處長，表現優異，據悉將於5月1日升任通次室資戰處少將處長。
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