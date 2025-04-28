解放軍14艘軍艦擾台 澎湖漁民目擊3艦「列隊」經過澎湖

美國海軍柏克級驅逐艦勞倫斯號23日通過台灣海峽後，昨天傳出有漁民發現3艘解放軍軍艦列隊出現在澎湖周邊海域，與國防部今上午公布的解放軍軍艦動態吻合，根據漁民目擊到的軍艦外觀，疑似科研公務船及電子偵察艦，位置約在七美西南海域附近。

澎湖漁業界傳出，昨天有漁民在七美西南海域作業時，有目擊到2艘軍艦在附近出沒，沒多久後面還有另一艘軍艦尾隨，目擊位置已過海峽中線以東，引起漁民好奇。

根據漁民描述，因3艘現蹤的中國大陸軍艦船身有多顆圓球狀物體，一艘則形似飛彈護衛艦，不排除是大陸的電子監偵船，動向引人好奇。

目擊軍艦在澎湖漁業界傳開，澎湖區漁會則未接獲漁民通報；據了解，3艘軍艦雖在台海航行，但未進入我國水域，雖過海峽中線以東，但仍在公海範圍，監偵狀況由海軍、海巡共同負責。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態，自昨天上午6時至今天上午6時止，共偵獲29架次軍機擾台；其中16架次逾越海峽中線進入北、中、西南及東部空域。

同時，國軍還偵獲中國軍艦10艘、 公務船4艘持續在台海周邊活動，根據國軍監獲的解放軍動向，與漁民目擊說法不謀而合。