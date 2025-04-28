快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

解放軍14艘軍艦擾台 澎湖漁民目擊3艦「列隊」經過澎湖

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
國軍自昨上午至今上午，共偵獲29架次軍機擾台，還有解放軍軍艦10艘、 公務船4艘持續在台海周邊活動。國防部提供
國軍自昨上午至今上午，共偵獲29架次軍機擾台，還有解放軍軍艦10艘、 公務船4艘持續在台海周邊活動。國防部提供

美國海軍柏克級驅逐艦勞倫斯號23日通過台灣海峽後，昨天傳出有漁民發現3艘解放軍軍艦列隊出現在澎湖周邊海域，與國防部今上午公布的解放軍軍艦動態吻合，根據漁民目擊到的軍艦外觀，疑似科研公務船及電子偵察艦，位置約在七美西南海域附近。

澎湖漁業界傳出，昨天有漁民在七美西南海域作業時，有目擊到2艘軍艦在附近出沒，沒多久後面還有另一艘軍艦尾隨，目擊位置已過海峽中線以東，引起漁民好奇。

根據漁民描述，因3艘現蹤的中國大陸軍艦船身有多顆圓球狀物體，一艘則形似飛彈護衛艦，不排除是大陸的電子監偵船，動向引人好奇。

目擊軍艦在澎湖漁業界傳開，澎湖區漁會則未接獲漁民通報；據了解，3艘軍艦雖在台海航行，但未進入我國水域，雖過海峽中線以東，但仍在公海範圍，監偵狀況由海軍、海巡共同負責。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態，自昨天上午6時至今天上午6時止，共偵獲29架次軍機擾台；其中16架次逾越海峽中線進入北、中、西南及東部空域。

同時，國軍還偵獲中國軍艦10艘、 公務船4艘持續在台海周邊活動，根據國軍監獲的解放軍動向，與漁民目擊說法不謀而合。

漁民 解放軍 軍艦

延伸閱讀

澎湖8旬母跨海來台要照顧獨居重病子 豐原警助母子團圓

解放軍儀仗隊現身胡志明 越南妹飆中文：老公好帥

陳世凱視察澎湖建設 指示道路設計考量觀光發展

馬公港旅客服務中心啟用 促澎湖觀光與經濟發展

相關新聞

解放軍14艘軍艦擾台 澎湖漁民目擊3艦「列隊」經過澎湖

美國海軍柏克級驅逐艦勞倫斯號23日通過台灣海峽後，昨天傳出有漁民發現3艘解放軍軍艦列隊出現在澎湖周邊海域，與國防部今上午...

慧龍小潛艦無AI導控 台水下無人載具和世界距離有多遠

面對不成比例的共軍潛艦威脅時，無人潛艇、無人水下載具，是不是另一種非對稱作戰策略？若是無人潛艇加上AI導控技術，能不能提升軍用實質戰力？ 資深記者洪哲政由已結案的中科院慧龍專案看出端倪，而且看到台灣與歐美研發水下智慧型無人載具最大鴻溝。

勇鷹高教機飛行噪音 居民頭痛

國防部委託漢翔公司生產的66架「勇鷹」高教機陸續交機，近日機場附近居民發現，新型高教機飛行噪音比舊型高教機AT-3大很多...

政戰將官創紀錄 孫立方接國防部「大總管」

國防部軍事發言人孫立方將於下月底少將屆齡，國防部長顧立雄決定將其晉升為中將，接國防部政務辦公室主任，創下國防部「大總管」...

北台防衛調動 M1戰車部署林口台地

國軍配合M1A2戰車服役，以及美方基於俄烏戰爭教訓提供建議，北台灣地面防衛的戰鬥序列，將有很大調整：海軍陸戰隊六六旅，奉...

「小反共義士」出身！孫立方家族背景曝光 升中將創政戰紀錄

國軍新一波將領異動，軍事發言人孫立方少將接任國防部政務辦公室主任，晉任中將。軍媒記者出身的他，當初升任發言人，就已創下由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。