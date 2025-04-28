快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

39共機艦擾台 中共發射運載火箭對台灣無危害

中央社／ 台北28日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機29架次，其中16架逾越海峽中線進入北、中、西南及東部空域，以及共艦10艘、公務船4艘持續在台海周邊活動；另中共昨天發射運載火箭飛經台灣中部，對台無危害。

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，27日上午7時35分至中午12時，在北部空域偵獲中共輔戰機1架；上午7時5分至晚間6時55分，在台灣海峽空域偵獲中共主、輔戰機、無人機及直升機22架次，其中10架次逾越中線；上午6時5分至下午5時，在西南空域偵獲中共主、輔戰機5架次；上午7時10分至上午11時30分，在東部空域偵獲中共無人機1架。

此外，國防部表示，27日晚間11時54分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國防部 戰機

延伸閱讀

四川德陽：氫能源無人機首飛成功

時隔16天 共軍本月再度聯合戰備警巡

美日沖繩空戰演習 中共電偵機、無人機監控

35共機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

相關新聞

解放軍14艘軍艦擾台 澎湖漁民目擊3艦「列隊」經過澎湖

美國海軍柏克級驅逐艦勞倫斯號23日通過台灣海峽後，昨天傳出有漁民發現3艘解放軍軍艦列隊出現在澎湖周邊海域，與國防部今上午...

慧龍小潛艦無AI導控 台水下無人載具和世界距離有多遠

面對不成比例的共軍潛艦威脅時，無人潛艇、無人水下載具，是不是另一種非對稱作戰策略？若是無人潛艇加上AI導控技術，能不能提升軍用實質戰力？ 資深記者洪哲政由已結案的中科院慧龍專案看出端倪，而且看到台灣與歐美研發水下智慧型無人載具最大鴻溝。

勇鷹高教機飛行噪音 居民頭痛

國防部委託漢翔公司生產的66架「勇鷹」高教機陸續交機，近日機場附近居民發現，新型高教機飛行噪音比舊型高教機AT-3大很多...

政戰將官創紀錄 孫立方接國防部「大總管」

國防部軍事發言人孫立方將於下月底少將屆齡，國防部長顧立雄決定將其晉升為中將，接國防部政務辦公室主任，創下國防部「大總管」...

北台防衛調動 M1戰車部署林口台地

國軍配合M1A2戰車服役，以及美方基於俄烏戰爭教訓提供建議，北台灣地面防衛的戰鬥序列，將有很大調整：海軍陸戰隊六六旅，奉...

「小反共義士」出身！孫立方家族背景曝光 升中將創政戰紀錄

國軍新一波將領異動，軍事發言人孫立方少將接任國防部政務辦公室主任，晉任中將。軍媒記者出身的他，當初升任發言人，就已創下由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。