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政戰將官創紀錄 孫立方接國防部「大總管」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
軍事發言人孫立方少將即將升任中將，接掌國防部政務辦公室。記者邱德祥／攝影
軍事發言人孫立方少將即將升任中將，接掌國防部政務辦公室。記者邱德祥／攝影

國防部軍事發言人孫立方將於下月底少將屆齡，國防部長顧立雄決定將其晉升為中將，接國防部政務辦公室主任，創下國防部「大總管」由政戰軍官擔任的紀錄。

孫立方另一特殊經歷，是目前除終身職的一級上將戰略顧問外，唯一生於大陸現役將領。孫立方的母親張至雲是國劇名伶，師承梅蘭芳的親傳弟子言慧珠，一九八二年帶著兒女利用赴日探親，投奔自由。

張至雲本名朱蓮華，遼寧省營口人，年輕時在大陸就頗享盛名。文化大革命爆發，言慧珠受不了批鬥而自盡，張至雲也被指「串通國民黨特務」入獄，下放農村勞改，一九七八年才重回劇團。此後雖晉升至副教授級別，成為當時的高薪階級，但因師父與父親都死於政治鬥爭，使她逃離鐵幕。張至雲來台後任教國立藝專。

國防部 孫立方 母親

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