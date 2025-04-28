北台防衛調動 M1戰車部署林口台地

國軍配合M1A2戰車服役，以及美方基於俄烏戰爭教訓提供建議，北台灣地面防衛的戰鬥序列，將有很大調整：海軍陸戰隊六六旅，奉命裁撤戰車與火砲，轉型為輕裝快速反應部隊，專責首都「反斬首」。目前六六旅擔負的林口台地防務，將由率先接收M1A2的陸軍五八四裝甲旅，從新竹北調接手。

陸軍採購一○八輛M1A2，部分留在裝甲兵訓練指揮部，其餘編為七個戰車連，其中六個連分給五八四裝甲旅，將該旅的戰車全面更新。五八四旅目前位於新竹湖口，轄下各營散布在桃、竹之間，換裝後將北調至林口台地一帶，扼制台北盆地與桃園機場、台北港。

今年初，媒體披露陸戰隊六六旅組成加強連等級的「衛戍戰鬥隊」進駐松山機場，未來更要大規模改組，將戰車營與砲兵營轉型為無人機營與火力營，並宣稱此舉乃模仿美國陸戰隊「濱海戰鬥團」（ＭＬＲ）。

當時外界頗不解，因為美軍ＭＬＲ是在戰時前推至離島，搭配飛彈建立制海據點，與我方狀況大相逕庭；加上六六旅鎮守林口台地，戰略地位極其重要，一旦廢除重火力，形同自我放空，怎可能如此調度？如今答案揭曉：林口台地仍是防衛重鎮，而且改以更強的M1A2接手。

未來北台防務 製表／程嘉文

陸戰隊轉型後，將進駐大台北地區各要點，協助擔任首都防務的憲兵，第一時間撲滅敵突襲。其構想來自二○二二年俄烏開戰時，俄國空降特戰部隊奪取基輔安托諾夫機場的教訓。當時若成功打破烏克蘭軍政中樞，戰爭可能很快結束。烏方守住基輔，得益於美方戰前已傳授不少反斬首要領。戰後美方總結雙方表現，向我方提出建議，成為這波陸戰隊轉型的理論基礎。

曾任國防部作戰次長、六軍團指揮官的前立委吳斯懷說，共軍攻台必定盡速奪取台北港與桃園機場。我方調來最強的裝甲部隊，是合理的布防。但斬首戰不會只有特種部隊入侵，還會搭配癱瘓通信、網路、媒體等，都是我方挑戰。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則說，目前流傳資訊中，不少措施頗令人費解：例如將無人機編成營級單位，而非分發到各營、連；另外裁掉戰車後，陸戰隊就無任何裝甲車輛，防禦能力是否足夠？無人機又是否真能取代戰車？