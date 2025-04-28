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勇鷹高教機飛行噪音 居民頭痛

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
勇鷹高教機陸續交付給高雄岡山空軍飛行訓練指揮部，新機型帶來的噪音引來梓官、彌陀及岡山等地居民反彈。記者徐白櫻／攝影
勇鷹高教機陸續交付給高雄岡山空軍飛行訓練指揮部，新機型帶來的噪音引來梓官、彌陀及岡山等地居民反彈。記者徐白櫻／攝影

國防部委託漢翔公司生產的66架「勇鷹」高教機陸續交機，近日機場附近居民發現，新型高教機飛行噪音比舊型高教機AT-3大很多，一起飛就聽見猶如戰鬥機的巨大聲響，精神壓力大，憂心33架全數進駐後日子更難過，民代則希望增加噪音監測器。

高市環保局表示，岡山基地飛機噪音由軍方監測，未介入。軍方回應，明年起噪音補償委外辦理，加快噪音補償作業，地方意見會進一步研擬辦理。

勇鷹高教機交付空軍飛行訓練指揮部已有12架，預計明年全部交機，屆時總計有33架進駐岡山基地。近月梓官、彌陀及岡山等地居民感受飛機起降聲音比以前大很多，紛向民代陳情。

梓官區梓信里長蘇上火表示，住家離機場有一段距離，但只要新式高教機一起飛就聽見轟隆隆聲音，猶如幻象或F16戰鬥機聲音，明顯比以前大很多，希望軍方設法降低噪音，否則天天聽，壓力很大，聽久會崩潰。

「就好像一般轎車突然變成超跑引擎，聲音大小差很多！」緊鄰機場的居民形容，勇鷹高教機的引擎是戰鬥機等級，跟舊式噴射機發出的尖銳聲音不同。

岡山石潭里及福興里除噪音問題外，還有發動機啟動時的空汙問題。此外，目前岡山機場周邊有13里噪音超過標準並獲得補償，但在勇鷹進駐後影響範圍擴大，有里長認為，補償金以里為單位不合理，應以區為單位，並希望補償金隨通膨調升、加快發放速度。

立委邱志偉表示，舊式高教機的機體較小，發動機沒這麼大，勇鷹機交付之後，噪音明顯變大，6、7月可能更嚴重，希望空軍增加噪音監測儀器，並加速辦理噪音監測，若有里長反映噪音問題，要立刻安排說明會進行溝通。

高雄捷運已通車至岡山，受岡山軍事機場影響，北高雄9個行政區長年有限建高度管制，近年在市府及民代爭取下，近年岡山、橋頭、梓官3個行政區從70.2公尺放寬至94.44公尺，建築樓層約可增加6至8層，獲得部分鬆綁。

噪音 岡山 高教

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