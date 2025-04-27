影／搞小動作…大陸權宜輪鼓浪嶼號又在墾丁近岸航行 航港局說話了

百慕達籍中國大陸權宜輪「鼓浪嶼號」本月18日通過屏東墾丁外海，距岸不到1海浬，引發熱議。軍事粉專「Taiwan ADIZ」爆料，昨天該船從日本宮古島返回香港途中，一度關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號，又從離岸約1海浬的墾丁岸邊通過。交通部航港局今早說，若該船進入我國水域距岸12海浬內，會通報海巡署並呼叫該船遠離我國沿海岸際。

Taiwan ADIZ表示，鼓浪嶼號前（25）日從宮古島返回香港，途中卻在昨（26）日上午8時08分關閉AIS訊號，行蹤不明，經緊急向相關單位通報，該船才在10時38分恢復AIS訊號。11時48分，該船航行距墾丁岸邊過近，中華民國海巡署立即廣播，要求其保持安全距離。

鼓浪嶼號本月18日中午就曾從距岸不到1海浬處通過墾丁外海，甚至有人從船上拍攝海岸線影片，附上簡體字「前方的島嶼就是台灣墾丁，這是我距離台灣最近的一次，台灣是中國的」，引發統戰疑慮。

Taiwan ADIZ已多次點名海巡署要注意此事，甚至在網路上募集要到海上一起「驅離」鼓浪嶼號。海委會主委管碧玲本月20日曾表示，國人都知道、識破中國人民或政府這種「小動作」，政府透過跨部會聯合機制管理海上目標。

交通部航港局今天上午表示，有關陸資權宜輪鼓浪嶼號航經我國南部水域情形，交通部航港局已會同海巡署持續關注該船動態，倘該船進入我國水域距岸12海浬內，航港局即主動通報海巡署，該局並已透過海岸電台呼叫該船遵守無害通過原則迅速通過我國水域，並遠離我國沿海岸際，以維航行安全。