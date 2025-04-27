高階將領異動 陳明華掌軍情局

國軍高階將領人事五月一日起展開新一波調動，國防部參事陳明華中將接任軍情局長；國防部軍事新聞處長兼發言人孫立方少將，則將接任國防部政務辦公室主任，並晉升中將；據證實，人事命令已發布。國防部軍聞處長一職，由副處長喬福駿暫代，孫立方現階段仍暫兼發言人職務。

軍情局局長楊靜瑟中將、參謀本部訓練次長室次長張俊志屆齡退伍，牽動部分將領異動，國防部參事陳明華接任軍情局長，澎防部指揮官郭俊德接任訓練次長；陸軍少將陳俊源升任澎防部指揮官，並晉任中將。

陳俊源丶孫立方兩位少將同時晉任為陸軍中將，均於五月一日生效。這一波軍方人事異動，也有多位上校晉任少將，總統府預定下周在府舉行新階將官晉任典禮。

另一方面，原政務辦公室主任陳道輝中將接任海軍教準部指揮官，政戰兵科的孫立方由軍事發言人轉任向來由兵科將領出任的國防部政務辦公室主任，可說是史無前例的安排，也是繼現任陸軍政戰主任史順文後，另一位由國防部發言人晉升中將的政戰將領。

國軍政戰系統歷經多次精簡，如今政戰中將職務僅剩政戰局長、陸軍政戰主任及海軍政戰主任等三席，孫立方此番的調整，可說是為政戰系統的發展及人事布局打開新的空間。

新任軍情局長陳明華過去長期在陸軍作戰系統任職，歷任旅長丶十軍團副指揮官丶陸軍司令部副參謀長等職，在情報分析上的專業見解獲高層肯定。