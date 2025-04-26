孫立方接任國防部政務辦公室主任 軍聞處長喬福駿代理

國防部軍事新聞處長兼發言人孫立方少將，5月1日將接任國防部政務辦公室主任，並晉升中將；據證實，人事命令已發布。國防部軍聞處長一職，由軍聞處副處長喬福駿暫代，並開始熟悉相關業務，為正式出任發言人作準備，而孫立方現階段將暫兼發言人之一。

國防部軍情局長楊靜瑟中將5月1日屆齡退役，將領因此異動，政戰兵科的孫立方由軍事發言人轉任向來由兵科將領出任的國防部政務辦公室主任，是史無前仍的安排，先前未有政戰將領作這樣的發展。

據了解，原政務辦公室主任陳道輝中將接任海軍教準部指揮官，國防部參事陳明華接任軍事情報局長。至於軍事發言人一職，孫立方兼任「之一」，已安排由副處長喬福駿開始處理軍聞處長業務，並熟悉對外發言。

喬福駿曾擔任陸軍109旅政戰主任、6軍團、陸軍司令部公共事務組長，基層歷練豐富，接任軍聞處副處長後嫻熟業務，是孫立方的左、右手，多次陪同首長前往立法院受訪。