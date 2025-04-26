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影／表彰426世界飛行員日 國防部向飛行員致敬
4月26日為世界飛行員日（International Pilots’Day），國防部發言人臉書粉專今天發表短影音，慶祝國際飛行員日，並向所有守護天空的飛行員致敬。
全球各國航空人員在每一年4月26日慶祝世界飛行員日，以表彰每一年安全地將數百萬乘客連接在一起的飛行員們，做出的眾多貢獻。
將4月26日訂為表彰飛行員的日子，據傳可以追溯到1912年，當時一位名叫費薩·埃文塞夫（Fesa Evrensev）的年輕土耳其飛行員於4月26日完成首次飛行，根據土耳其的資料，埃文塞夫是土耳其第一位飛行員，並參加了1912年至1913年的巴爾幹戰爭並執行多次軍事飛行任務；1933年，他成為土耳其航空公司的第一任總裁。考量到埃文塞夫在土耳其航空史上的重要地位，土耳其航空公司飛行員協會在2013年將4月26日訂為飛行員日。
同時，國際民航飛行員協會（International Federation of Air Line Pilots'Associations ,IFALPA）也認為應制定一個專屬於各國飛行員的日子，由於受到土耳其飛行員的啟發，便選擇了埃文塞夫完成首次飛行的周年紀念日。從2014年起，各國航空飛行員便以這一天作為象徵自己的日子。
國防部近年也在4月26日同步紀念世界飛行員日，鼓勵三軍空勤人員以赤誠丹心鍍鑄翅膀，以鐵翼衛戍疆土。
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