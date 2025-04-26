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華爾街日報：中國提高對台軍事壓力 美需有應變計畫

中央社／ 紐約25日專電

華爾街日報」社論認為，美國對中國發起貿易戰，但此刻必須示警亞太地區可能有真實的衝突。北京正在升高對台軍事壓力，美國政府此刻若無回應計畫，必須盡快擬定。

華爾街日報（Wall Street Journal）24日發表社論，4艘中國海警船4月侵擾金門海域，北京自2024年2月起，已至少襲擾68次。中國聲稱這是例行演練，但真正目卻是挑戰台灣的外島管轄權。如果中國想要對台，或對美國總統川普（Donald Trump）釋出封鎖或奪島的訊息，海警船有機會升高局勢。

這是危險的動作，特別是美軍特種部隊曾在金門協訓。中國可要求美、台將外島非軍事化，賭川普可能撤出美軍及要求台灣屈服，避免更大衝突的風險。北京似乎察覺到台灣外島對中國而言有戰略性機會，已在馬祖附近海域進行演習、侵擾。

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）早前在國會警告，中國侵略性舉動不僅是演習，而是強迫統一的實彈演練。解放軍曾在月初演練封鎖台灣，模擬飛彈攻擊能源、港口、軍事要塞與指揮所。

社論指出，問題在於中國如果決定行動，美國將如何因應。川普過去提及高規格經濟制裁是嚇阻北京侵略的主要工具，但對中國課徵145%高關稅，美國已面對經濟與可能的政治失敗，均顯示他需要新的計畫。

加速軍事投資，重組區域與較遠地區盟邦夥伴關係都有助益，而北京已高規格警示嚇阻若無法奏效的後果。

北京 美國 華爾街日報 解放軍

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