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海巡署3艦1船除役典禮 首邀芭蕾舞團以舞蹈送行

中央社／ 高雄25日電

海巡署今天舉辦3艦1船聯合除役典禮，首度邀芭蕾舞團以舞蹈送行，海委會主委管碧玲提到，偉星艦曾救起3名菲律賓漁民，其中1人將女兒衣物圍在頸間，堅定求生意志，相當感人。

海巡署艦隊分署上午在興達港海巡基地舉行偉星艦、澎湖艦、花蓮艦及巡護一號船聯合除役典禮，由海洋委員會主任委員管碧玲主持，並邀集海軍、航港局、關務署、歷任艦長及退休人員出席觀禮，共同見證這場承載感恩、回憶與榮耀時刻。

現場也進行繳交名牌、移除艦號與降旗等程序，其中最特別是邀請芭蕾舞者以舞蹈向艦船送別，首創艦船除役結合舞蹈藝術，以雄偉無聲的海巡艦為舞台，優美而傷感的舞姿為揮別禮，展現海巡獨特的力與美。

管碧玲致詞時細數3艦1船的感人故事，「偉星艦」服役長達33年，曾於2005年參與「漢光21號」演習，成功試射「雄風二型」反艦飛彈，為海巡署最早體現平戰轉換戰備的艦船。2013年更於鵝鑾鼻外海成功救起3名菲律賓籍漁民，其中一名漁民以女兒衣物圍於頸間，堅定求生意志，經艦上人員日夜搜索而平安獲救，彰顯人道救援無國界的精神。

「花蓮艦」於2004年執行「興億福號」琉球籍漁船救援任務，深入菲律賓巴丹島海域冒險救援遭武裝份子搶劫的漁民，過程中小艇甚至遭掃射仍堅守使命、成功護送船員返台，體現海巡堅守民眾安全決心。

「澎湖艦」曾於2014年參與「海研五號」沉沒救援行動，在惡劣海象中成功救起45名落海人員，發揮「一個都不能少」海巡精神；另於2019年主導扣押違法抽砂船「豐溢9969」、「長鑫36」，有效維護澎湖「台灣灘」漁場生態，展現政府守護海洋資源堅定作為。

「巡護一號」自1993年服役以來，航跡遍及太平洋，是遠洋巡護的中堅力量。2008年曾與帛琉執法單位聯手，成功逮捕挾持台灣漁船的8名印尼籍漁工。2021年更在中國抽砂船翻覆事件中，與其他艦艇共同救起5名中國船員，展現海巡同仁即便面對敵意，也秉持人道優先，搶救落海生命。

管碧玲感性表示，「抹得去的是名字，抹不去的是你們共同走過的每一個航程、每一次值勤的日夜」，這些鋼鐵身影雖將歸於靜止，但其精神與功績將長存記憶，繼續激勵每一位海巡人。

海巡署艦隊分署首開國內船舶除役典禮之先，邀請「台灣芭蕾舞團」，在即將塗銷的船名船編前，以優美的肢體與純白舞衣，向海巡艦船送別。

成功 海巡署 管碧玲

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