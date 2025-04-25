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海巡署太平島南援八號演練 首度驗證國際人道救援能量

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動艦艇在海上安置攔油索，圖／東南沙分署提供
海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動艦艇在海上安置攔油索，圖／東南沙分署提供

為持續貫徹「太平島成為人道救援中心與運補基地」之南海政策，海巡署會同交通部、國防部、外交部及衛生福利部等機關，昨天在南沙太平島海域實施人道救援、醫療後送及海洋除污等演練，演習過程逼真，演練現場並同步以衛星通訊將現場狀況回傳海巡署台灣本島勤務指揮中心，展現「看得到、聽得到及指揮得到」的科技水準。

海巡署表示這次「南援八號」演練，想定南沙指揮部雷達監控一艘蒙古籍貨輪，形跡可疑且久呼不應，即派遣駐島100噸巡防艇及多功能艇前往查處，並立即將貨輪押返太平島進行後續調查，後續演練一艘外國籍工作船，於太平島西南方約4浬處因機械故障，維修時不慎失火，隨即發出求救訊息，造成多人受傷、落海等大規模複合性災難，救援操演過程緊湊逼真，展現各機關協調合作默契，彰顯我國於該海域之搜救機制及醫療能量，有效遂行國際人道救援任務。

海巡署表示，南沙太平島碼頭自112年10月30日竣工後，可供4000噸級巡防艦泊靠，並已常態進駐百噸級巡防艇，這次演練出動1艦3艇，輔以各式救生裝備實施救助，並運用攔油索阻絕油汙擴散，此外透過遠距醫療科技由南沙醫院駐島醫師與國防部國軍高雄總醫院醫師進行視訊會診，具體呈現太平島人道救援能量。海巡署強調，未來將持續辦理南海人道救援演練，並深化與周邊國家救援合作機制，讓太平島成為南海人道救援中心。

海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動官兵救援海上失火的漁船船員，圖／東南沙分署提供
海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動官兵救援海上失火的漁船船員，圖／東南沙分署提供
海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動艦艇在海上執行演練，圖／東南沙分署提供
海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動艦艇在海上執行演練，圖／東南沙分署提供
海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動官兵在海灘進行海洋除污演練，圖／東南沙分署提供
海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動官兵在海灘進行海洋除污演練，圖／東南沙分署提供
海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動艦艇在海上執行演練，圖／東南沙分署提供
海巡署昨天在南沙太平島舉行「南援八號」演練，出動艦艇在海上執行演練，圖／東南沙分署提供

國防部 太平島 海巡署

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