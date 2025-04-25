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影／海巡四艦艇光榮除役 舞者淚光閃閃浪漫送行

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，請來賓為艦艇塗去船名。記者劉學聖／攝影
海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，請來賓為艦艇塗去船名。記者劉學聖／攝影

海巡署艦隊分署今天在高雄興達港海巡基地舉行「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」聯合除役儀式，海巡署艦隊分署現場安排日本風歌曲「淚光閃閃」，由芭蕾舞者隨曲起舞，感念各艦辛勞，現場也請來歷屆艦長與官兵到場為老朋友送行，場面十分溫馨。

這項儀式由海洋委員會主委管碧玲主持。現場進行繳交艦船名牌、移除艦號與降旗等退程序，儀式最特別的是邀請芭蕾舞者，於塗銷儀式開始前表演「淚光閃閃」，以舞蹈感念各艦的辛勞，為台灣首次除役典禮結合藝術的方式呈現。

海巡署艦艇過去有眾多艦艇參與保護釣魚台漁權與日本保安廳艦艇對峙，另外偉星艦曾在國軍漢光演習實兵驗證中首度在後甲板成功試射雄風2型反艦飛彈，是海巡與國軍早年實施平戰轉換的先鋒艦。

偉星艦原規畫2021年停航、2022年退役試射雄二飛彈的偉星艦，因考量艙室較多，能跑東、南沙運載官兵登島或休假往來，經整修後原計畫延至2026年退役，但大批人員登太平島任務減少，因此提前退役。

海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，海巡署請來芭蕾舞者隨曲起舞，為老朋友送行，感念各艦辛勞，場面十分溫馨。記者劉學聖／攝影
海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，海巡署請來芭蕾舞者隨曲起舞，為老朋友送行，感念各艦辛勞，場面十分溫馨。記者劉學聖／攝影
海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，海巡署請來芭蕾舞者隨曲起舞，為老朋友送行，感念各艦辛勞，場面十分溫馨。記者劉學聖／攝影
海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，海巡署請來芭蕾舞者隨曲起舞，為老朋友送行，感念各艦辛勞，場面十分溫馨。記者劉學聖／攝影
海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，海巡署請來芭蕾舞者隨曲起舞，為老朋友送行，感念各艦辛勞，場面十分溫馨。記者劉學聖／攝影
海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，海巡署請來芭蕾舞者隨曲起舞，為老朋友送行，感念各艦辛勞，場面十分溫馨。記者劉學聖／攝影
海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，海委會主委管碧玲致詞。記者劉學聖／攝影
海巡署艦隊分署今天為「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」舉辦聯合除役儀式，海委會主委管碧玲致詞。記者劉學聖／攝影

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