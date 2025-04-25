影／海巡四艦艇光榮除役 舞者淚光閃閃浪漫送行

這項儀式由海洋委員會主委管碧玲主持。現場進行繳交艦船名牌、移除艦號與降旗等退程序，儀式最特別的是邀請芭蕾舞者，於塗銷儀式開始前表演「淚光閃閃」，以舞蹈感念各艦的辛勞，為台灣首次除役典禮結合藝術的方式呈現。

海巡署艦艇過去有眾多艦艇參與保護釣魚台漁權與日本保安廳艦艇對峙，另外偉星艦曾在國軍漢光演習實兵驗證中首度在後甲板成功試射雄風2型反艦飛彈，是海巡與國軍早年實施平戰轉換的先鋒艦。