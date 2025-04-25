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美日沖繩空戰演習 中共電偵機、無人機監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美軍公布，美日雙方昨日在東海及西太平洋上空進行協同空戰操演。雙方共出動20架各型軍機。圖／美國太平洋空軍　司令部粉專
美軍公布，美日雙方昨日在東海及西太平洋上空進行協同空戰操演。雙方共出動20架各型軍機。圖／美國太平洋空軍　司令部粉專

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機9架、共艦7艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。另一方面，美國及日本公布雙方昨天在西太平洋上空進行協同空戰演練，中共則派出電偵機及無人機監控。

國防部統計，從昨（24）日清晨到今（25）日清晨6時為止，共計偵獲共機9架次、共艦7艘及公務船1艘在台海周邊活動。這9架次共機跨越海峽中線後分別進入我北部及西南空域活動。根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天中午12時30分到下午2時35分為止，發現中共戰鬥機2架次在台海中線沿線活動，並曾跨越中線進入我西南空域。

同時，昨天上午9時40分到下午2時45分，也發現共軍戰鬥機5架次在我防空識別區北部活動。另外，從中午11時10分到下午4時25分，發現2架中共輔戰機進入我西南空域，並繞經台灣南端進入我東南部空域。

軍方並預告，中共預計於本月27日，從西昌衛星發射中心向西太平洋方向發射衛星運載火箭，可能通過我防空識別區上空，軍方將嚴密監控應處。

另外，美國太平洋空軍司令部及日本防衛省今日同時公布，雙方昨（24）日在沖繩東南方東海到西太平洋空域進行空戰共同演訓，美方出動空軍、陸戰隊及海軍的1架B-1轟炸機、6架F-15E、2架F-35戰鬥機、2架EA-18G電戰機及RC-135電偵機和KC-135空中加油機等16架軍機。日方則派出駐防沖繩第九航空團的4架F-15戰機參加操演。雙方進行各種防空戰術訓練。

稍早，日方昨日公布中共派出運九電子情報偵察機、TB-001及GJ-2偵察攻擊無人機，於昨日上午出現在沖繩及宮古島之間空域徘徊，針對美日共同軍演的意味濃厚。

日本防衛省公布，昨日上午中共出動電子情報機、無人機於沖繩、宮古島之間空域徘徊活動。圖／日本防衛省統合幕僚監部
日本防衛省公布，昨日上午中共出動電子情報機、無人機於沖繩、宮古島之間空域徘徊活動。圖／日本防衛省統合幕僚監部
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機9架次、共艦7艘及公務船1艘在台海周邊活動。這9架次共機跨越海峽中線後分別進入我北部及西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機9架次、共艦7艘及公務船1艘在台海周邊活動。這9架次共機跨越海峽中線後分別進入我北部及西南空域活動。圖／國防部提供

中共 國防部 沖繩

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