雷虎自殺式無人快艇亮相 聲稱3特點超出中科院要求標準

國家中山科學研究院「快奇專案」攻擊型無人艇性能測試6月在宜蘭蘇澳外海舉行，被視為是攸關國軍發展「不對稱作戰」的「比武大賽」。參與廠商之一的雷虎公司今公布該公司的自殺式無人快艇「海鯊號 SeaShark 800」USV，也使得這款具高速性能、遠程導控技術以及先進的AI目標辨識能力的無人水面載具正式對外亮相，並有信心取得優異成績。

據了解，有中科院的「快奇專案」性能測試已吸引了包括雷虎科技在內的6家國內外廠商參與。雷虎科技說，在航速(50節)、續航力(600公里)以及低平設計等方面均已超越中科院「快奇專案」要求的潛力。這場比武，預計將成為雷虎科技向外界展現其在無人載具領域卓越實力的重要舞台，該公司全力以赴，若脫穎而出，有機會吸引國內外國防合作夥伴的目光。

雷虎說，「海鯊號 SeaShark 800」是具備搭載炸藥及遠程導控能力的自殺式攻擊無人艇 USV，目標在強化台灣在不對稱作戰方面的能力。為確保這款無人艇的各項規格均能達到最佳標準，雷虎科技正積極進行於海域公開測試，緊鑼密鼓地進行各項關鍵性能測試，包括高速航行、遠程導控、抗干擾能力以及自主航行等多項關鍵指標。

雷虎說，雷虎科技海鯊號 SeaShark 800 USV 無人快艇的艇身長8.1公尺，寬2.1公尺，高1.9公尺，滿載排水量達2.7噸，吃水深度小於0.5公尺，最高航速可達50節以上(約92.6公里/小時)，續航力更達600公里(約324海浬)。它的匿蹤設計採用低平船體設計，具備低雷達反射截面(RCS)特性，大幅提升其匿蹤性能，使其更適合執行高風險的自殺式攻擊任務。

還有雙模導控，可以同時支援衛星信號與射頻(RF)雙模式遠程導控技術，有效確保在複雜的電磁環境下仍能維持穩定可靠的通訊，遙控距離可達數十至上百公里。

在群控協同方面，搭載雷虎科技自主開發的群控模式(swarm control)，可實現多艘無人艇之間的協同作戰，靈活執行集群攻擊或分散式監控等多樣化任務。智慧辨識部分，內建先進的AI目標辨識系統，能夠自動識別敵方艦艇、海面漂浮物或其他特定目標，顯著提升攻擊的精準度。