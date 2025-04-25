聽新聞
0:00 / 0:00

美防長點名台灣 籲盟友提升戰力

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國國防部長赫塞斯出席美國陸軍戰爭學院發表演說。（法新社）
美國國防部長赫塞斯出席美國陸軍戰爭學院發表演說。（法新社）

美國國防部長赫塞斯廿三日表示，美國正於印太地區實現「更前進」的兵力態勢，以嚇阻愈來愈自信的中國大陸，並點名台灣等盟友加緊腳步成為「真正的戰力加乘因子」。

韓國時報指出，赫塞斯在賓州美國陸軍戰爭學院發表演說，重申美國對印太地區的安全承諾，並強調美國總統川普的美國優先政策不等同「美國獨行」，「這意味著我們期盼我們的盟友能加緊腳步，成為自由真正的戰力加乘因子。這種方式確保我們透過實力實現和平」。

他說，「最重要的是，我們在印太與全球嚇阻共產中國，以實現該區域和平。我們正實現更前進的區域兵力態勢。我們支援盟友與夥伴。盟友與夥伴因強化自身能力而是我們的戰力加乘因子，包括台灣」。

赫塞斯未說明前進兵力態勢的具體內容，但其談話某種程度緩解外界擔憂，認為美國優先政策意味美方削減成本高昂的海外軍事參與。

赫塞斯也重申美國盟友應該對自身安全承擔更多責任，並指出印太、歐洲及中東三個「具有戰略重要性的區域」，美國正增加盟友「共享負擔」。

印太 國防部 美國

延伸閱讀

不要弄髒美國品牌！共和黨金主再怒轟川普 恐花一生彌補損害

「沒給自己留餘地」習近平決意硬摃美國 外媒：川普恐須先打電話

美防長點名台灣！稱加強印太前沿軍力 籲盟友提升戰力

防長赫塞斯警告：國防部「洩密者」將面臨刑事起訴

相關新聞

美防長點名台灣 籲盟友提升戰力

美國國防部長赫塞斯廿三日表示，美國正於印太地區實現「更前進」的兵力態勢，以嚇阻愈來愈自信的中國大陸，並點名台灣等盟友加緊...

海巡署選用日本名曲淚光閃閃 明為保釣艦艇退役送行

海巡署艦隊分署明天將在高雄興達港海巡基地舉行「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」聯合除役儀式，海巡署艦隊分署現場安排日風...

花蓮城鎮韌性演習模擬中國軍事威脅應對 驗證軍民互助

花蓮縣政府府今天舉辦城鎮韌性演習，模擬受中國軍事威脅的應對。國安會副秘書長劉得金、林飛帆全程觀摩，林飛帆表示，全社會韌性...

海巡金門外島掀旗幟戰 巡防艇桅頂國旗換最大幅的7號型

海巡署近日公布金馬澎分署派艇反制出現於金門周邊海域的中共海警船畫面，外界發現，我巡防艇桅頂上的國旗變大又變新。據側面了解...

獵豹輪型戰車D3樣車高降至2.95公尺 底盤後勤整合決標

國防部軍備局生產製造中心209廠今公布「輪型戰車底盤載具整體後勤支援整合服務案」，由中山科學研究院航空研究所得標，全案在...

不排除解放軍攻擊我核電廠 核安會：一直有在相關演習

近年中國大陸於台灣周邊軍演愈趨頻繁，外界擔憂液化天然氣（LNG）船來台恐受影響，台灣能源結構的脆弱再被討論。核安會今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。