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美防長點名台灣 籲盟友提升戰力
美國國防部長赫塞斯廿三日表示，美國正於印太地區實現「更前進」的兵力態勢，以嚇阻愈來愈自信的中國大陸，並點名台灣等盟友加緊腳步成為「真正的戰力加乘因子」。
韓國時報指出，赫塞斯在賓州美國陸軍戰爭學院發表演說，重申美國對印太地區的安全承諾，並強調美國總統川普的美國優先政策不等同「美國獨行」，「這意味著我們期盼我們的盟友能加緊腳步，成為自由真正的戰力加乘因子。這種方式確保我們透過實力實現和平」。
他說，「最重要的是，我們在印太與全球嚇阻共產中國，以實現該區域和平。我們正實現更前進的區域兵力態勢。我們支援盟友與夥伴。盟友與夥伴因強化自身能力而是我們的戰力加乘因子，包括台灣」。
赫塞斯未說明前進兵力態勢的具體內容，但其談話某種程度緩解外界擔憂，認為美國優先政策意味美方削減成本高昂的海外軍事參與。
赫塞斯也重申美國盟友應該對自身安全承擔更多責任，並指出印太、歐洲及中東三個「具有戰略重要性的區域」，美國正增加盟友「共享負擔」。
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