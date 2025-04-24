海巡署選用日本名曲淚光閃閃 明為保釣艦艇退役送行

海巡署艦隊分署明天將在高雄興達港海巡基地舉行「巡護1號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」聯合除役儀式，海巡署艦隊分署現場安排日風曲目「淚光閃閃」，由芭蕾舞者隨曲起舞，感念各艦辛勞。

這項儀式將在高雄興達港海巡基地舉行，將由海洋委員會主委管碧玲主持。現場將進行繳交艦船名牌、移除艦號與降旗等退程序，海巡署說，儀式將邀請芭蕾舞者，於塗銷儀式開始前表演「淚光閃閃」，以舞蹈感念各艦的辛勞，為台灣首次除役典禮結合藝術的方式呈現。

艦隊分署邀請媒體採訪函特別指出，這首「淚光閃閃」是選自高雄「巴洛克獨奏家樂團」心動專輯。經查曲目業經劉姓音樂家重新編曲。淚光閃閃原曲是日本知名沖繩風格的歌曲，曲目是BEGIN在1998年所創作，也曾被韓、美與國內歌手翻唱。

海巡署艦艇過去有眾多艦艇參與保護釣魚台漁權與日本保安廳艦艇對峙，明日除役的花蓮艦，就曾參與2012年「925」保釣行動，負責護航我方保釣漁船航行至釣魚台。2020年9月29日，日本海上保安廳波照間型巡視船（PL-61)在東部海域逼近我新海研一號，海巡派遣花蓮艦趕抵戒護，隔在兩艦之間，三艦對峙長達10小時。

此外，明日除役的偉星艦，海巡署1800噸級巡防救難艦，曾在2005年應國防部長李傑要求下，在國軍漢光演習實兵驗證中首度在後甲板成功試射雄風2型反艦飛彈，是海巡與國軍早年實施平戰轉換的先鋒艦。

偉星艦原規畫2021年停航、2022年退役試射雄二飛彈的偉星艦，因考量艙室較多，能跑東、南沙運載官兵登島或休假往來，經整修後原計畫延至2026年退役，但大批人員登太平島任務減少，因此提前退役。