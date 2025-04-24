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花蓮城鎮韌性演習模擬中國軍事威脅應對 驗證軍民互助

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
花蓮縣政府府今天舉辦城鎮韌性演習，模擬受中國軍事威脅的應對。圖／國安會提供
花蓮縣政府府今天舉辦城鎮韌性演習，模擬受中國軍事威脅的應對。圖／國安會提供

花蓮縣政府府今天舉辦城鎮韌性演習，模擬受中國軍事威脅的應對。國安會副秘書長劉得金、林飛帆全程觀摩，林飛帆表示，全社會韌性仰賴中央政府與地方政府攜手合作加速整備工作，而地方政府在應對極端災害時的應變能力，是第一線確保縣市民眾安全，與整體國家整體韌性的關鍵。

國安會表示，花蓮縣政府府今天舉辦城鎮韌性演習，行政院政務委員季連成、農業部次長黃昭欽擔任指導官及評核官，劉得金、林飛帆全程與會觀摩，展現中央地方共同對全社會防衛韌性整備的重視。

花蓮縣長徐榛蔚指出，城鎮韌性演習強調驗證政府民生必需品配售、救濟站、急救站開設及資訊安全防護等整備。徐榛蔚強調，危急時刻行政部門要堅守崗位，避難所等資訊必須對民眾公開，相關物資充足整備，讓民眾安心。

劉得金表示，本年度城鎮韌性演習強調「無腳本」，並且要求縣府在相較緊迫的情況下做出反應，真實的驗證縣市政府整合應變能力，以及軍民團結互助的機制。

林飛帆表示，花蓮是台灣的東大門，近來中國對台軍事威脅，也多次模擬對花蓮重點要塞進行攻擊，均顯示花東安全的重要性，中央與地方必須攜手強化安全整備。

國安會指出，台灣並非唯一致力於強化全社會韌性的國家，包括歐盟、日本、芬蘭等理念相近國家，也正加緊腳步為了潛在的危機做準備，顯示「越準備，就越安全」的概念，已經是世界先進民主國家的共識。

國安會 徐榛蔚 林飛帆 花蓮縣政府

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