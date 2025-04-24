花蓮城鎮韌性演習模擬中國威脅 徐榛蔚林飛帆與會

國安會指出，花蓮縣府今天辦理城鎮韌性演習，模擬受中國軍事威脅的應對，由縣長徐榛蔚親自擔任指揮官；行政院政務委員季連成、農業部次長黃昭欽擔任指導官及評核官，國安會副秘書長劉得金、林飛帆，全程與會觀摩，展現中央地方對全社會防衛韌性整備重視。

國家安全會議發布新聞稿表示，花蓮縣府今天辦理城鎮韌性演習，模擬受中國軍事威脅的應對，由縣長親自擔任指揮官，並責請縣府副縣長、秘書長、各局處首長以及接近400位縣府人員參與演練。

徐榛蔚指出，城鎮韌性演習強調驗證政府民生必需品配售、救濟站、急救站開設及資訊安全防護等整備；她強調，危急時刻行政部門要堅守崗位，避難所等資訊必須對民眾公開，相關物資充足整備，讓民眾安心。

劉得金說明，今年度城鎮韌性演習強調「無腳本」，並且要求縣府在相較緊迫的情況下做出反應，真實的驗證縣市政府整合應變能力，以及軍民團結互助的機制。

林飛帆提到，全社會韌性仰賴中央政府與地方政府攜手合作加速整備工作，而地方政府在應對極端災害時的應變能力，是第一線確保縣市民眾安全，與整體國家整體韌性的關鍵。

林飛帆強調，花蓮是台灣的東大門，近來中國對台軍事威脅，也多次模擬對花蓮重點要塞進行攻擊，均顯示花東安全的重要性，中央與地方必須攜手強化安全整備。

另外，國安會也指出，台灣並非唯一致力於強化全社會韌性的國家，包括歐盟、日本、芬蘭等理念相近國家，也正加緊腳步為了潛在的危機做準備，顯示「越準備，就越安全」的概念，已經是世界先進民主國家的共識。