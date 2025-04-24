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海巡金門外島掀旗幟戰 巡防艇桅頂國旗換最大幅的7號型
海巡署近日公布金馬澎分署派艇反制出現於金門周邊海域的中共海警船畫面，外界發現，我巡防艇桅頂上的國旗變大又變新。據側面了解，海巡署定期更新巡防艇旗幟，此次優先將金門地區巡防艇上的5號型國旗，更新為最大幅的7號型國旗。
金馬澎分署第12巡防區於23日14時許偵獲中國海警船出現於金門周邊海域，立即迅速調動巡防艇能量，並前推至限制水域線上部署對應。署方事後公布兩岸艦艇對峙照，發現我艇國旗旗幟面積變大變新，相當搶眼。
據了解，海委會確實曾指示要將巡防艇桅頂上的國旗放大，平時執勤掛5號旗，專案勤務則掛7號旗，23日畫面就是7號旗。7號旗正陸續更新中，金門地區海巡優先更新。
查閱網上資訊，5號國旗為64乘以96公分，一般售價140元；7號國旗則為120乘以180公分，一般售價480元。
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