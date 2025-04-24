快訊

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

國民黨426凱道總動員 馬英九、韓國瑜、管中閔都受邀

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡金門外島掀旗幟戰 巡防艇桅頂國旗換最大幅的7號型

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署近日公布金馬澎分署派艇反制出現於金門周邊海域的中共海警船畫面，外界發現，我巡防艇桅頂上的國旗變大又變新。圖/海巡署提供
海巡署近日公布金馬澎分署派艇反制出現於金門周邊海域的中共海警船畫面，外界發現，我巡防艇桅頂上的國旗變大又變新。圖/海巡署提供

海巡署近日公布金馬澎分署派艇反制出現於金門周邊海域的中共海警船畫面，外界發現，我巡防艇桅頂上的國旗變大又變新。據側面了解，海巡署定期更新巡防艇旗幟，此次優先將金門地區巡防艇上的5號型國旗，更新為最大幅的7號型國旗。

金馬澎分署第12巡防區於23日14時許偵獲中國海警船出現於金門周邊海域，立即迅速調動巡防艇能量，並前推至限制水域線上部署對應。署方事後公布兩岸艦艇對峙照，發現我艇國旗旗幟面積變大變新，相當搶眼。

據了解，海委會確實曾指示要將巡防艇桅頂上的國旗放大，平時執勤掛5號旗，專案勤務則掛7號旗，23日畫面就是7號旗。7號旗正陸續更新中，金門地區海巡優先更新。

查閱網上資訊，5號國旗為64乘以96公分，一般售價140元；7號國旗則為120乘以180公分，一般售價480元。

國旗 海巡署 金門

延伸閱讀

金門盃長青槌球賽登場 高齡9旬選手揮桿展風采

灰色地帶侵擾行動不斷 中國4海警船襲擾金門海域

大陸海警4艘船再闖金門水域 海巡驅離全程併航監控

海巡偵搜犬鐵諾值勤冷靜沉著守護國門 4月26日榮退

相關新聞

2027對共軍具象徵意義 俞大㵢：陸若進犯台會自己滅火

如果中國大陸犯台，是否認為美國會協防台灣？我國駐美代表俞大㵢23日表示，保護家園是台灣的責任，台灣會自己滅火。

海巡金門外島掀旗幟戰 巡防艇桅頂國旗換最大幅的7號型

海巡署近日公布金馬澎分署派艇反制出現於金門周邊海域的中共海警船畫面，外界發現，我巡防艇桅頂上的國旗變大又變新。據側面了解...

獵豹輪型戰車D3樣車高降至2.95公尺 底盤後勤整合決標

國防部軍備局生產製造中心209廠今公布「輪型戰車底盤載具整體後勤支援整合服務案」，由中山科學研究院航空研究所得標，全案在...

不排除解放軍攻擊我核電廠 核安會：一直有在相關演習

近年中國大陸於台灣周邊軍演愈趨頻繁，外界擔憂液化天然氣（LNG）船來台恐受影響，台灣能源結構的脆弱再被討論。核安會今天表...

軍備局自製105公厘砲已達可量產規模 今年交付一批

國防部軍備局202廠鍛造的105公厘砲砲管，今年已交付一批，提供陸軍M60A3戰車更換使用，軍備局自製105公厘砲砲管生...

19共機9共艦出海擾台 軍方嚴密監控

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機19架、共艦7艘、公務船2艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。