獵豹輪型戰車D3樣車高降至2.95公尺 底盤後勤整合決標

國防部軍備局生產製造中心209廠今公布「輪型戰車底盤載具整體後勤支援整合服務案」，由中山科學研究院航空研究所得標，全案在明（2026）年底前完成。官員透露，整合中的獵豹輪型戰車D3樣車，已確定可將含砲塔在內的車高降至2.95公尺。

這項「輪型戰車底盤載具整體後勤支援整合服務案」決標金額雖僅300萬元，但代表將由航研所為209廠規劃戰車底盤維保程序。

軍備局獵豹專案研發的105公厘輪型戰車，原在步兵需求下的戰砲甲車設計中，希望讓人員快速進出車內，因此車高較高，達到3.3公尺，但後定調為輪型戰車由裝訓部主導後，又認為人員進出可採戰車潛行方式，車高必須降低。

官員日前證實，獵豹專案輪型戰車D3樣車確定可將車高降到2.95公尺，可望在今年台北航太展亮相。