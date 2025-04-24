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不排除解放軍攻擊我核電廠 核安會：一直有在相關演習

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核安會表示，依照國際公約規定，任何軍事行動都不能攻擊核電廠，但不排除有像俄烏戰爭下的札波羅熱電廠出現的狀況，相關軍事影響的情境都已納入核安會的演習。圖／取自國會直播頻道
核安會表示，依照國際公約規定，任何軍事行動都不能攻擊核電廠，但不排除有像俄烏戰爭下的札波羅熱電廠出現的狀況，相關軍事影響的情境都已納入核安會的演習。圖／取自國會直播頻道

近年中國大陸於台灣周邊軍演愈趨頻繁，外界擔憂液化天然氣（LNG）船來台恐受影響，台灣能源結構的脆弱再被討論。核安會今天表示，不排除將面對烏克蘭札波羅熱核電廠在戰爭下受到的攻擊，相關情境都已納入核安會的年度演習當中。

民進黨於2016年執政後確立2025年再生能源發電占比20％政策目標，以及同年達到非核家園的目標，核三廠2號機也將於今年5月17日停機。但在天然氣於我國能源結構高占比的情況下，國家安全一直被提出討論，加上中國大陸近年環台軍演愈來愈頻繁，重啟核電備戰的呼聲也愈來愈高。

立法院教育及文化委員會邀請核能安全委員會主委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委林沛祥質詢時表示，中國大陸軍演是迫切又實際的威脅，在地緣政治複雜下，核能設施究竟是弱點還是堡壘？目前核一、核二正在除役，假如解放軍真的攻擊台灣，核安會是否有將核電廠納入戰略基礎設施防護網？

核安會保安應變組長黃俊源表示，依照國際公約規定，任何軍事行動都不能攻擊核電廠，但不排除有像俄烏戰爭下的札波羅熱電廠出現的狀況，相關軍事影響的情境都已納入核安會的演習當中，面對任何軍事行動，首先核電廠內維生、維運的資源就要補充完成，後續將持續依照可能情境來推演。

核電 軍演

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