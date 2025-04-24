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軍備局自製105公厘砲已達可量產規模 今年交付一批
國防部軍備局202廠鍛造的105公厘砲砲管，今年已交付一批，提供陸軍M60A3戰車更換使用，軍備局自製105公厘砲砲管生產線已達可穩定量產規模。
陸軍規劃編列8.36億元預費，向軍備局202廠採購M60A3戰車配置的105公厘戰車砲管進行更換。目前由中科院進行M60A3戰車性能提升案新砲塔的兩門105公厘砲管，是採購自美國的封存品。
202廠生產105公厘戰車砲管，是自歐洲取得授權，執行砲管自緊設備機具翻新案，自歐洲採購砲管膛線加工機、半自動焊接等設備。砲管本體毛胚則與台中一家鋼鐵廠合作生產，砲口制退器與膛線等則由202廠自行加工。
官員表示，今年第一批交付的105公厘砲管是用於M60A3戰車配置的105公厘戰車砲管更換，未來獵豹專案生產的105公厘輪型戰車M3樣車新構型若獲陸軍正式投產，所需砲管供給沒有問題。
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