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軍備局自製105公厘砲已達可量產規模 今年交付一批

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／聯合報系資料照
圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／聯合報系資料照

國防部軍備局202廠鍛造的105公厘砲砲管，今年已交付一批，提供陸軍M60A3戰車更換使用，軍備局自製105公厘砲砲管生產線已達可穩定量產規模。

陸軍規劃編列8.36億元預費，向軍備局202廠採購M60A3戰車配置的105公厘戰車砲管進行更換。目前由中科院進行M60A3戰車性能提升案新砲塔的兩門105公厘砲管，是採購自美國的封存品。

202廠生產105公厘戰車砲管，是自歐洲取得授權，執行砲管自緊設備機具翻新案，自歐洲採購砲管膛線加工機、半自動焊接等設備。砲管本體毛胚則與台中一家鋼鐵廠合作生產，砲口制退器與膛線等則由202廠自行加工。

官員表示，今年第一批交付的105公厘砲管是用於M60A3戰車配置的105公厘戰車砲管更換，未來獵豹專案生產的105公厘輪型戰車M3樣車新構型若獲陸軍正式投產，所需砲管供給沒有問題。

國防部 輪型戰車 陸軍

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