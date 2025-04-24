19共機9共艦出海擾台 軍方嚴密監控

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機19架、共艦7艘、公務船2艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（23）日清晨到今（24）日清晨6時為止，共計偵獲共機19架次、共艦7艘及公務船2艘在台海周邊活動。其中14架次共機曾跨越海峽中線進入西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時40分到傍晚5時15分為止，發現中共戰鬥機及直升機計9架次在台海中線沿線活動，其中4架次並曾跨越中線進入我西南空域。

同時，昨天上午9時25分到下午3時35分，發現共軍戰鬥機、輔戰機計10架次進入我西南空域活動。