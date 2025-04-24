快訊

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

MLB／大谷翔平敲當爸首安但得點圈2支0 道奇2連敗小熊

聽新聞
0:00 / 0:00

19共機9共艦出海擾台 軍方嚴密監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機19架次、共艦7艘及公務船2艘在台海周邊活動。其中14架次共機曾跨越海峽中線進入西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機19架次、共艦7艘及公務船2艘在台海周邊活動。其中14架次共機曾跨越海峽中線進入西南及東部空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機19架、共艦7艘、公務船2艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（23）日清晨到今（24）日清晨6時為止，共計偵獲共機19架次、共艦7艘及公務船2艘在台海周邊活動。其中14架次共機曾跨越海峽中線進入西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時40分到傍晚5時15分為止，發現中共戰鬥機及直升機計9架次在台海中線沿線活動，其中4架次並曾跨越中線進入我西南空域。

同時，昨天上午9時25分到下午3時35分，發現共軍戰鬥機、輔戰機計10架次進入我西南空域活動。

台海 國防部 飛彈

延伸閱讀

被炒國防部高官否認洩密：因外交政策不合才丟職

35共機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

11共機10共艦出海擾台 軍方監控戒備

15共機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

相關新聞

2027對共軍具象徵意義 俞大㵢：陸若進犯台會自己滅火

如果中國大陸犯台，是否認為美國會協防台灣？我國駐美代表俞大㵢23日表示，保護家園是台灣的責任，台灣會自己滅火。

19共機9共艦出海擾台 軍方嚴密監控

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機19架、共艦7艘、公務船2艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務...

2大隊消失、20大隊裁撤又復活 揭空軍運輸部隊編制變革

1949年政府撤退來台，之後經調整政策，空軍1984年裁撤運輸部隊。運輸兵力大幅縮水，卻在新任務出現後重建部隊。空軍軍機除汰換運輸機之外，電戰機、預警機都到位，E-2預警機與C-130HE電戰機的引入，反而看到單位的編制及運作復活。 資深記者程嘉文帶你了解中華民國空軍飛行部隊的歷史變革與運作。

海鯤艦預定4月海測 迄無動靜

國造潛艦海鯤號預定本月要展開海上測試，不過已經四月下旬卻仍不見動靜，是否可能延到五月才能出海測試？國防部長顧立雄昨表示，...

主力軍艦起火 學者：軍方反應迅速、沒危害戰力

宜蘭縣蘇澳軍港今竄出濃濃黑煙，海軍艦隊指揮部證實馬公軍艦執行廠級維修通風間燒焊工程，儲物間冒煙，消防局出動8車、14人戒...

大陸海警4艘船再闖金門水域 海巡驅離全程併航監控

大陸海警船今天下午再度闖入金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區立即迅速調動巡防艇，並前推至限制水域線上部署對應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。