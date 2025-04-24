2027對共軍具象徵意義 俞大㵢：陸若進犯台會自己滅火

如果中國大陸犯台，是否認為美國會協防台灣？我國駐美代表俞大㵢23日表示，保護家園是台灣的責任，台灣會自己滅火。

俞大㵢23日接受福斯電視台（Fox News）訪問，被問及中國大陸屢屢在台海軍演，俞大㵢表示，確實次數愈來愈多，並認為是共軍是排練（rehearsal），不只是演習；俞大㵢說，部分軍演甚至沒有事先宣布，因為中國大陸認為台海是他們的「後花園」（backyard）。

俞大㵢認為，國際上有50％的貿易要經過台海，中國大陸的軍演會影響到國際貿易。

至於中國大陸犯台的時機點，俞大㵢說，中國大陸國家主席習近平曾宣布共軍須在2027年具備侵台能力，2027年同時也是中共建軍百年，所以2027年是有象徵意義的時刻，不過最後還是要取決於台灣有做出什麼樣的準備，必須「以實力謀和平」（peace through strength）。

被問及如果中國大陸入侵台灣，台灣會預期美國協防嗎？俞大㵢說，「台灣是我們的家，我們會保護我們的家，如果失火了，我們會自己滅火。」

俞大㵢說，台灣歡迎其他國家來幫忙台灣，但保護家園是台灣的責任。