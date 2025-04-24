海鯤艦預定4月海測 迄無動靜

國造潛艦海鯤號預定本月要展開海上測試，不過已經四月下旬卻仍不見動靜，是否可能延到五月才能出海測試？國防部長顧立雄昨表示，台船已加班改善缺失，國防部要求必須達到安全後才會出航，「目前還無法確定日程」。

顧立雄表示，海鯤艦目前仍在進行缺失改善，台船已在加班盡量改善缺失，國防部已經要求海軍必須確保缺改項目達到安全要求後，才會出航，「目前還無法確定日程」，但希望盡快。媒體追問，是否不排除延到五月才進行海測？顧立雄說，仍希望能在四月底前。

若海鯤艦無法依計畫在四月展開海上測試，台船是否涉及違約將開罰？顧立雄指出，交艦的期程是十一月，海測日期如果不影響十一月交艦的期程，就沒有關係。

另外，台中市議員質疑國防部發文給宮廟，要求徵調空間存放軍火。顧立雄解釋，據了解是部隊進行漢光演習時需要有休息場所，才會發函。