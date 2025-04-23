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澎防部鎮疆操演 展現實戰能力與意志

中央社／ 澎湖縣23日電

陸軍澎湖防衛指揮部「鎮疆操演」實彈操演，今天清晨在澎湖澎南海域周邊實施，場面震撼，展現防區戰鬥部隊備戰及協同作戰能力，淬煉出執行立即接戰所需的高抗壓力及強悍的心理素質。

澎湖防衛指揮部發布新聞指出，「鎮疆操演」實彈操演以聯合作戰計畫為核心、以強化立即備戰能力為著眼，並參據敵軍可能行動來設計想定，結合真實戰場可能發生的情況，讓部隊實施演練，讓官兵熟悉反制敵軍的作戰行動，磨練指揮與戰鬥程序，並透過各式編制武器實彈射擊，提升單兵戰鬥技能，淬煉出執行立即接戰所需要的高抗壓力及心理素質強悍的可恃戰力。

「鎮疆操演」實彈操演以「防空接戰」為起始，接續演練營區自衛戰鬥、火力打擊、應援作戰及戰場掃蕩等，分於五德周邊訓練場運用戰、甲車、榴砲、機砲、標槍飛彈及各式輕兵器等建制武器實施協同射擊訓練，將協同火力編織成敵人無法突破的火網，建構不可撼動的自由民主之盾。

指揮官郭俊德表示，面對當前局勢挑戰，防區始終抱持「時刻做訓練、立即可備戰」的信念及決心。這次操演，不僅是鍛鍊部隊備戰的能力，更是建立具備主場優勢與熟練武器操作的自信心，從而構築有形與無形的堅強戰力，為未來可能的挑戰做好最佳準備。

郭俊德也提醒防區各級幹部，戰力的本質，無非就是「照顧好部屬、教育好部屬、訓練好部屬」，全時備戰目標方能達成，期盼發揮「獨立作戰、自力更生、堅持到底、死裡求生」的鎮疆精神，團結一心，守護家園。

壓力 實彈 澎湖

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