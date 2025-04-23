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大陸海警4艘船再闖金門水域 海巡驅離全程併航監控
大陸海警船今天下午再度闖入金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區立即迅速調動巡防艇，並前推至限制水域線上部署對應。
金馬澎分署第十二巡防區表示，今日14時44分起，大陸海警編號14608、14512、14603及14606等4艘船，分兩組自大膽島南方航入我方水域，疑似進行灰色地帶侵擾行動。
海巡署表示，巡防區早已預判可能情勢，預置4艘巡防艇於限制水域線上，並於大陸海警船接近時迅速展開併航監控。過程中，我方以中、英文廣播多次警告對方船隻立即轉向離開。最終，在我巡防艇壓力下，海警船於17時全數駛離限制水域。
海巡強調，面對中國灰色地帶侵擾行為，將持續採取強硬、堅定的執法立場。據統計，自年初以來，金門海域類似事件已多達70次，顯見中方刻意透過非軍事手段施壓，挑戰台灣主權與執法權能。
金馬澎分署指出，已強化監偵設備與前進部署能力，確保能迅速掌握狀況並即時反應，同時持續公布執法影像與資訊，以破除中國對外發布的不實訊息，穩定民心士氣、維護區域安全。
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